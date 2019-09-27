Kettle nasıl temizlenir? Kettle kireç kalıntıları nasıl çıkarılır?

Kettle nasıl temizlenir? İşlevsel ve pratik bir kullanım sunan kettle (su ısıtıcı) mutfakların vazgeçilmez aletleri arasında yer alır. Diğer yandan, çok sık kullanılan bu aletler, zamanla kireçle kaplanır. Suyu daha hızlı ısıtarak, mutfaktaki sıcak su ihtiyacına pratik bir çözüm sunan kettle, su ile yoğun teması nedeniyle, kireç probleminin sıklıkla görüldüğü aletlerdendir. Suyun içerisinde bulunan mineraller, zaman içerisinde su ısıtıcısının iç yüzeyinin ve rezistansının kireçle kaplanmasına neden olur. Peki, Kettle kireç kalıntıları nasıl çıkarılır?

Kettle kireç kalıntıları nasıl çıkarılır?

Malzemeler

4 yemek kaşığı karbonat;

1 litre sıcak su;

Bulaşık deterjanı;

Sünger.

Nasıl uygulanır?

Kaynamış suyun içerisine 4 yemek kaşığı karbonat konulmalı ve karıştırılması sonrasında kettle içerisine koyun ve su ısıtıcısının ağzını kapatarak 1 saat boyunca beklemeniz önerilmektedir. Bu bekleme süresi içerisinde suyun soğuması nedeniyle bu defa Kettle çalıştırılmalı ve kaynaması beklenmelidir. Bu işlemi 1 saat ara ile birkaç defa daha tekrar etmeniz gerekiyor. Kireç lekelerinin tam olarak çıktığından emin olduğunuz zaman yukarı kısımda yazmış olduğumuz gibi genel temizliğini de gerçekleştirmeniz önerilmektedir.