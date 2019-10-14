Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen keten tohumu ölçülü ve düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. İşte, “Keten tohumunun faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı…

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumu omega-3, C vitamini, magnezyum, dekim, potasyum, kalsiyum ve sodyum içerir.

Yapılan bilimsel çalışmalar keten tohumunun birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde keten tohumu tansiyonu dengeler.

Düzenlik tüketiminde keten tohumu kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kan şekerini dengeleme konusunda da keten tohumu çok kıymetlidir.

Her gün düzenli olarak keten tohumu tüketen kadınların menopozda yaşadıkları ve 'ateş basması' olarak adlandırdıkları ısı artışını büyük bir azalma gösteriyor.