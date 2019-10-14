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Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen keten tohumu ölçülü ve düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. İşte, “Keten tohumunun faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı…

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:15
Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen keten tohumu ölçülü ve düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. İşte, “Keten tohumunun faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı…

Keten tohumunun faydaları nelerdir? 

Keten tohumu omega-3, C vitamini, magnezyum, dekim, potasyum, kalsiyum ve sodyum içerir.

Yapılan bilimsel çalışmalar keten tohumunun birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde keten tohumu tansiyonu dengeler.

Düzenlik tüketiminde keten tohumu kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kan şekerini dengeleme konusunda da keten tohumu çok kıymetlidir.

Her gün düzenli olarak keten tohumu tüketen kadınların menopozda yaşadıkları ve 'ateş basması' olarak adlandırdıkları ısı artışını büyük bir azalma gösteriyor.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:15
  1. Keten tohumunun faydaları nelerdir?
  2. Keten Tohumu
  3. keten tohumunun zararları
  4. keten tohumu yoğurt
  5. keten tohumu ne işe yarar
  6. keten tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır
  7. keten tohumu yağı
  8. keten tohumu nasıl öğütülür
  9. keten tohumu çayı

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