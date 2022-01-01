Keten tohumu yağının sağlığa 5 önemli faydası
Keten tohumundan elde edilen keten yağı ise omega 3 yağ asitlerinden zengin tedaviyi destekleyici etkiye sahip bir yağdı
Tansiyonu ve kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. İltihap oluşmasını engelleyen keten tohumu yağı özellikle eklem iltihaplanmalarında görülen şişlikler ve ağrıların tedavisine yardımcıdır.
Keten yağı nedir?
Keten yağı (Oleum linii), ketenden yapılmış bir bitkisel yağdır. Bu bitkisel yağda yüksek oranda tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, çok düşük oranda doymuş yağ asiti, yüksek oranda lifle birlikte bol miktarda potasyum, az miktarlarda ise magnezyum, demir, bakır, çinko ve çeşitli vitaminler içerir.
Keten tohumu yağı faydaları
Keten tohumu yağı, birçok fazla bilimsel çalışma sağlık yararları kanıtlandı. İşte keten tohumu yağının 5 önemli faydası
Keten tohumu yağının sağlığa 5 faydası
- Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir
- Atopik dermatit tedavisine yardımcı olabilir
- Kalp sağlığını destekler
- Sindirim bozukluklarına yardımcı olabilir
- Cilt sağlığını iyileştirir
Keten tohumu yağı nasıl kullanılır?
Keten tohumu yağı yemeklerde kullanılabilir ancak pişirme amaçlı ve kızartma yağı olarak kullanılmamalıdır. Keten tohumu yağı salata veya yoğurt ile, soğuk mezeler ile veya yemeklerde sonradan soğuk ilave edilerek kullanılabilir. Keten tohumu yağını cilde sürerek de kullanabilirsiniz.