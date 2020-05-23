Keten tohumu kalp hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa iyi geliyor

Keten tohumu, Asya'da ve Mısır'da çok eski çağlardan beri yetiştirilen çok faydalı bir bitkidir. Antioksidan deposu olan keten tohumu, kalp sağlığından kansere kadar birçok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. İşte detaylar...

Keten tohumu nasıl kullanılır?

Keten tohumu; tohum, keten tohumu yağı, keten tohumu tozu, keten tohumu tabletler ya da kapsülleri ve keten tohumu unu gibi formlarda bulunmaktadır. Keten tohumu çoğu zaman kabızlık, diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, kanser ve çeşitli diğer hastalıkları önlemek veya kontrol altına almak için kullanılmaktadır.

Keten tohumunun faydaları

- Keten tohumu, uzun süreli tokluk sağlayan bir bitki olmasıyla birlikte vücuttaki zararlı maddeleri de yok etmektedir.

- Keten tohumu, zayıflamaya yardımcı olur. Bu özelliği ile birlikte diyet yapmak isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir bitkidir.

- Keten tohumu, yüksek miktarda Omega 3 yağı içermektedir. Omega 3 yağı, unutkanlık konusunda tedavi edici özelliktedir. Unutkanlık sorunu yaşayanlara keten tohumu tavsiye edilmektedir.

- Keten tohumu, kabızlığa birebir gelmektedir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları da önler.

- İçerdiği lignanlarla yeni kan damarları oluşmasını engeller, tümör büyümesini yavaşlatır.

- Keten tohumu, vücuttaki kötü kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olur, kalp sağlığına birebir gelir.