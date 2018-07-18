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Keten kumaşlar nasıl temizlenir?

Diğer kumaş türlerine göre daha farklı bir yapıya sahip olan keten kumaş temizliğini siz de bu yöntemi deneyerek yapabilirsiniz.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:28
Keten kumaşlar nasıl temizlenir?

MALZEMELER:

1 bardak damıtılmış su

7 damla lavanta esansiyel yağı

4 damla vetiver esansiyel yağı

2 damla sedir ağacı esansiyel yağı

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri sprey şişesinin içine koyun.

Şişeyi elinizle beş dakika boyunca çalkalayın.

İşte ketenlerinizi kolaylıkla temizleyeceğiniz spreyiniz hazır...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:28
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