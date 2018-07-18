Keten kumaşlar nasıl temizlenir?
Diğer kumaş türlerine göre daha farklı bir yapıya sahip olan keten kumaş temizliğini siz de bu yöntemi deneyerek yapabilirsiniz.18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:28
MALZEMELER:
1 bardak damıtılmış su
7 damla lavanta esansiyel yağı
4 damla vetiver esansiyel yağı
2 damla sedir ağacı esansiyel yağı
YAPILIŞI:
Tüm malzemeleri sprey şişesinin içine koyun.
Şişeyi elinizle beş dakika boyunca çalkalayın.
İşte ketenlerinizi kolaylıkla temizleyeceğiniz spreyiniz hazır...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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