Kete nasıl yapılır? Tam ölçülü kete tarifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın sadece kete yediğini söyleyen Kurt, "Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli" dedi.

Bu haberin ardından pek çok kişi ‘Kete nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Tam ölçülü kete tarifi

Hamur için:

2 adet yumurta (Sarıları üzeri için beyazları hamuruna)

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Aldığı kadar un

İç harcı için:

200 gram tereyağı

2-2,5 su bardağı un

Üzeri için:

150 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Kete nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri alın.

Bir kaşıklı mayayı karıştırın.

5 dakika sonra un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabının içerisine alın.

Unu ise azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.

Undan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.

Hamurun üzerini nemli bezle kapatın ve yarım saat kadar mayalanmaya bırakın.

İç harç için unu eritin. Yağın içerisine unu alın ve kavurun.

Unun rengi dönünce ocağı kapatın.

Bezeleri yufka büyüklüğünde açın. Yufkaların üzerine tereyağlı un karışımından sürün.

Yufkayı boyuna 8 parçaya kesin. Kenar kısımlardaki 3 parçayı üst üste, ortadaki 2 parçayı da üst üste koyun elinizle dört parmağınızla dolayarak sarın. Orta da kalan boşluk kısmına kavrulmuş undan bir kaşık koyun ve kapatıp üzerine elinizle bastırın.

Tüm bezelere aynı işlemi uygulayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye keteleri yerleştirin.

Ketelerin üzerine yumurta sarısı sürüp çatalla çizgiler atın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keteler kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.