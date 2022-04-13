  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2 dağ arasında çelik köprü... Zengin etmek için mi yapılmış?! Müteahhitlere amma da para yedirmişler (!)

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz

Ukrayna, Rusya yanlısı lideri tutukladı!

ABD'den talep edilen F-16'lar hakkında Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış

İHA AKSUNGUR ilk defa atılan MAM-L füzeleri ile hedefi 12'den vurdu

Kadir Mısıroğlu anlatıyor… Darbeci Kemalistlerin maskesi böyle düştü ‘Atatürk heykelinden izin alan asker’

Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı

İşte Meral Akşener’in planı! Yavuz Ağıralioğlu çıktı küfürbaz Lütfü girdi
Dünya Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Dünya

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık köyünde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 20:51:00 -
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Samrık köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına orman sahasında yol güzergahı için ağaç kesme çalışması yapan iki çocuk babası orman işçisi Halil Güngör’ün (45) kestiği ağaç üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Güngör’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay