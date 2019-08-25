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Kestiği ağaç hayatının sonu oldu! “Morarmış her tarafı”

Kütahya’da 40 yıldır orman kesim işçisi olarak çalışan 66 yaşındaki Eyüp Kurtulmuş, kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:53
Kestiği ağaç hayatının sonu oldu! “Morarmış her tarafı”

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, kesim sırasında yıkılan ağacın çarpması sonucu bir orman işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, devletin verdiği müsadeli kesim işinde çalışan 66 yaşındaki Eyüp Kurtulmuş, sabah evinden traktör ile ayrılıp Yarış köyüne 6 kilometre mesafede bulunan Yörük Konağı mevkiine gitti. Tek başına çalışan Kurtulmuş'tan akşam saat 21.00'e kadar haber alamayan eşi, köyde yapılan düğün alanına gidip eşinin aranmasını istedi. Köylüler kesim bölgesinde yaptıkları araştırmada Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaştı.

“Morarmış her tarafı”

Köy Muhtarı Memet Ali Tunçel, yaptığı açıklamada, “Ben düğün yerindeydim. Telefon geldi buradan. Eyüp çam ağacının altında kalmış ölmüş dediler arabama bindim buraya geldim. Sabahtan gelmiş buraya. Çok soğuk olduğuna göre herhalde öğleden önce ölmüş. Morarmış her tarafı. Eşi düğün yerine gelip haber alamıyorum deyince biz hemen arama çalışması başlattık. Arkadaşlar traktörü görünce bölgede aramaya başlamışlar ve kısa sürede cesedi bulmuşlar” dedi.

40 yıllık orman kesim işçisinin böyle bir kazada ölmesinin kendilerini üzdüğünü belirten Emet Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, “Bu işi yaparken tek başına asla çalışmamak gerek. Bir kişi daha mutlaka olmalı. Eyüp Kurtuluş yalnız çalışmasaydı belkide şuan hayatta olacaktı” diye konuştu.

Olay yeri incelme ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, Emet Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:53
  1. Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyü
  2. Emet
  3. orman işçisi
  4. ağaç kesimi

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