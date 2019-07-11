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Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor

Kestel Belediyespor’un olağan kongresine katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sportif başarıların yaşanması için gençlerin daha çocukluk yaşlarında spora yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor

Kestel Belediyespor’un olağan kongresine katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sportif başarıların yaşanması için gençlerin daha çocukluk yaşlarında spora yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Spor yapan çocukların yapmayanlara göre derslerine daha kolay odaklanıp zamanı da daha verimli kullandıklarını belirten Tanır, "Gençlerimiz boş kaldıklarında işsizlik, açlık, buhran, bunalıma düşüyorlar kötü alışkanlıkları kullanıma gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu. Spor da uyuşturucunun panzehirlerinden bir tanesidir" dedi


Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır Kestel Belediyespor’un olağan kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkisine değinen Tanır, "Birçok spor dalında seyirci olmamıza rağmen her alanda sporcu yetiştirme konusunda maalesef yeterli değiliz. Günümüzde çocuklardaki hareketliliğin azaldığı ve neredeyse sadece bilgisayarlar, cep telefonları ve teknolojik araçlar üzerinden oyunlara bağımlı kalındığını görüyoruz. Bu durum özellikle çocuklar açısından psikolojik olarak sıkıntı oluşturmakla beraber fiziksel olarak da sağlıklı değil. Birde uyuşturucu belası var bizim başımızda. Gençlerimiz boş kaldıklarında işsizlik, açlık, buhran, bunalıma düşüyorlar kötü alışkanlıkları kullanıma gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu. Spor da uyuşturucunun panzehirlerinden bir tanesidir. Hiç spor yapmayan ya da sosyal etkinlikte bulunmayan çocuklar saatlerce ders başında dikkatini toplama ve ödevlerini tamamlama konusunda sorunlar yaşarken, spor yapan çocukların dikkat sorunlarını neredeyse hiç yaşamadan, odaklanabildikleri ve zamanı doğru kullanmayı öğrendikleri görülüyor" dedi.


Olağan kongre sonrası başkan seçilen Kenan Çiftçi ve yönetim kurulunu tebrik eden Tanır, "Yaklaşık 67 yıllık bir geçmişi olan bu kulübün Bursa Süper Amatör A Grubunda yer alması tüm Kestel’de yaşayanların talebi haline gelmiştir. Kestel’de yaşayanlar olarak bu renklere gönül vermiş bizler, kalıcı başarılar arzuluyorsak, kenetlenmeliyiz. Tabi ki özlemle beklenen şampiyonluklar ve başarılar için bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Başarıların olağanüstü bütçelerle değil, akıllı seçimlerle gerçekleşeceğinin bilincindeyiz. Tecrübeli teknik ekip ve güçlü bir kadro ile bu başarılar hedeflenebilir. Olimpik spor dallarımızın gördüğü ilginin altında kalması gerçeğinin artık değişmesini istiyoruz. Taraftarımız ve siz kıymetli destekçilerimiz her şeyimiz. Sizlerle içte ve dışta oynayacağımız tüm maçlarda birlikte olmaya çalışacağız. Stadlarda ahlaki değerlerin yükselmesi tüm Kestel’lilerin beklentisi.Belediye Kestelspor’umuza katkı ve hizmetlerinden dolayı Ali Koç Başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kestel Belediyespor Başkanı Kenan Çiftçi ise "Amacımız geçmişteki Çilek spor anlayışını yeniden ortaya çıkarmak. Futbol ve alternatif branşlarda başarılar sağlayarak Kestelli bütün çocukları sporla tanıştırmak istiyoruz. Kestel Belediyespor sadece aldığı kupalarla değil, alt yapısı ve yetiştirdiği sporcularla da adından sıkça söz ettirmelidir. Bunun için genç, başarılı, çalışkan ve Kestel’e hizmet için heyecanını bize hissettiren Sayın Belediye Başkanımız’ın da desteğiyle kulübümüze gelir getirecek sosyal alanlar üretip projelerimizi icra etmek önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Tanır, yeni seçilen Kestel Belediyespor Başkanı Kenan Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri ile fotoğraf çektirdi

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
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