Kestel Belediyesi Türkiye’nin en ucuz ekmeği için kendi buğdayını ekti

Kestel Belediyesi bünyesindeki tam teşekküllü fırınlarda hazırlanan 400 gramlık ekmekler, 3 yıldır 1 TL’den satılarak, vatandaşların sofrasıyla buluşuyor. Türkiye’nin en ucuz ekmeği özelliğini taşıyan ekmek, özellikle dar gelirli ailelere büyük katkı sağlarken, artan ham madde fiyatları Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ı ve ekibini harekete geçirdi. Kestel Belediyesi yıllık ihtiyaçları olan 800 ton unu elde edebilmek için kendi buğdayını ekme kararı aldı. 1000 dönümlük alanda 25 ton buğday tohumu ekimi, Ağlaşan Mahallesi’nde Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak ve İlçe Protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Başkan Önder Tanır ve beraberindeki heyet, ilk buğday tohumlarlını toprakla buluşturdu. 1.2 milyon liralık bir maliyetle yaklaşık 6 milyon TL ciro yapmayı hedefleyen Kestel Belediyesi, önümüzdeki yılların un maliyetlerini tamamen ortadan kaldıracak ve elde edilen unun bir kısmını da ilçedeki fırıncılara uygun fiyattan satarak, fırıncılarında ekmek fiyatlarında indirime gitmesini sağlayacak.

“Türkiye’nin en ucuz ve en kaliteli ekmeğini sofralarla buluşturmaya kararlıyız”

İlk tohum ekiminin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal belediyeciliğin önemine değindi. Başkan Tanır sözlerine şöyle devam etti: “Yaşadığımız pandemi döneminde gördük ki, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize dokunmanın tek ve en önemli yolu. Vatandaşımızın sofrasına, ocağına, cebine biz yerel yönetimler olarak en ufak bir destek sağlayabiliyorsak o zaman gönül belediyeciliği yapmış oluruz o zaman rahat bir uyku uyuruz. Bizler de bu kapsamda Kestel Belediyesi olarak vatandaşımız için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde 3 sene önce 1.25 TL’den satılan ekmeği 1 TL’ye düşürdük. Ancak artan hammadde fiyatları maliyetleri oldukça yükseltti. Bizde ‘Kestel’e sözümüz var’ diye çıktığımız bu yolda hemşehrilermize verdiğimiz sözü tutmak adına ekmeğe zam ‘YOK’ dedik. Yaptığımız araştırma ve hesaplarla kendi buğdayımızı ekmeye karar verdik. Atıl bulunan tarım arazilerinin de aralarında bulunduğu 1000 dönüm alanda 25 ton buğday tohumu ekerek, kendi ihtiyacımız olan unu elde etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle ekmek için ihtiyacımız olan unun tamamını buradan elde edip, kalan unu ise ilçemizdeki fırıncı esnafımıza ulaştırarak maliyetlerini düşürüp, ekmekte indirime gitmelerini sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte bu alanı genişleterek toplamda bin 300 dönümde ekim yapıyor olacağız. Kendi öz kaynaklarımız ve tamamen kendi ekipmanımız, personelimiz ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İlk tohumları toprakla buluşturduk. Rabbim, buğdayları görmeyi nasip etsin.”

Başkan Tanır’dan üniversitelilere müjde! Ulaşım masraflarını belediye üstlendi

Sosyal Belediyecilik alanında yoğun çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, örgün üniversite eğitimine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin aylık ulaşım masraflarını karşılama kararı aldığını açıkladı. Başkan Tanır’ın bu ulaşım desteği, üniversite öğrencileri ve ailelerini memnun ederken başvurular 7 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde başladı.

Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’2022-2023 eğitim-öğretim dönemi boyunca, Kestel’de yaşayan ve Bursa’daki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans veya ön lisans öğrencilerimizin aylık Abonman BuKartlarını, Kestel Belediyesi olarak ödeyeceğiz. Sizlere ve ailelerinizin bütçesine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu. Biz kentimizdeki, ilçemizdeki öğrencimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle de sizlere bu hizmeti sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde eğitim çatısı altında toplanması çok önemli. Öğrencilerimize her zaman, her konuda, imkanlar dahilinde elimizden gelen desteği göstereceğiz’’ dedi.

Öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye etti

Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alışanlığı kazandırmak için, ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş bakım seti hediye etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 6 bin öğrenciye diş bakım seti hediye eden Kestel Belediyesi, bu yıl 6 bin 500 diş bakım setini öğrencilere dağıttı. Dağıtımın yıl içerisinde belirli periyotlar halinde tekrarlanacağının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu vesile ile onlara diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak adına geçtiğimiz yıl başladığımız bu uygulamaya, bu yıl da devam ediyoruz. Sınıfları tek tek dolaşarak onlara diş macunu ve diş fırçasından oluşan setleri hediye ediyor, hepsinden diş fırçalama sözü alıyoruz. Çocuklarımızın o samimiyeti, görüntüsü bizi pozitif bir havaya sokuyor. Kestel Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak için bir çok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu tür projelerimizin sayısı artarak devam edecek. Bu duygularla tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, sağlıklı günler diliyorum’’ dedi.