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Kestaneli dondurmaya ilgi

Coğrafi işaret alarak ünü yurt dışına ulaşan Simav kestanesi dondurma üretiminde de kullanılmaya başlandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Kestaneli dondurmaya ilgi

Coğrafi işaret alarak ünü yurt dışına ulaşan Simav kestanesi dondurma üretiminde de kullanılmaya başlandı.


40 yıllık dondurma ustası Latif Hodo, 4 yıl önce deneme üretimi olarak başladıkları kestaneli dondurmaya bu yıl yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Hodo, “Simav’ın meşhur kestanesinin dondurmasını yaptık. Halkımızın ve müşterilerimizin tercihleriyle yaptığımız bu üründen çok memnun kaldılar. Protein yönünden değeri yüksek olan kestaneli dondurma çok faydalı bir ürün. Kestane dondurmayla özdeşleşmiş durumda olduğundan müşterilerimiz daha çok beğeniyorlar. Bir kilogram süte yarım kilogram kestane karıştırıyoruz, şekerini ve salebini katıp üretimini sütün içinde yapıyoruz. Bursa’dan İstanbul’dan gelen müşterilerimiz ilk defa kestaneli dondurma yediklerini söylüyorlar ve memnun oluyorlar. İstenilen yerlere 8-16 saat arasında kargo ile ulaştırıyoruz” dedi.


İlk defa kestaneli dondurma yediklerini söyleyen Fadime ve İsmail Yılmaz çifti, Simav’ın meşhur kestaneli dondurmasının çok mükemmel bir lezzeti olduğunu belirterek, herkese tavsiye ettiklerini ifade ettiler.


Emekli eğitimci Hasan Sarpaşan, kestaneli dondurmanın çok değişik bir tadı olduğunu, kestane parçacıklarının dondurma ile birlikte ağzına geldiğini ve çok güzel olduğunu ifade etti. Sarpaşan, “Kestaneyi biz bu güne kadar çerez olarak tüketiyorduk, dondurmaya karıştırılınca çok güzel olmuş, herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.


67 yaşındaki Yaşar Göker, tadına baktığı ve çok güzel bulduğu kestaneli dondurmayı herkese tavsiye ettiğini söyledi.


Kestaneyi ürettiği halde dondurmasıyla ilk defa karşılaştığını belirten Mehmet Emin Öztürk, Bu ürünü bilmeyenlerin mutlaka tadına bakmalarını ve yemelerini tavsiye ettiğini ifade etti.


Emine Öztürk, “ Böyle harika bir lezzetle ilk defa karşılaşıyorum, çok güzel buldum” şeklinde konuştu.


Dedesiyle kestaneli dondurma almak için gelen ikiz kardeşler Efe ve Ege Parlak, kestaneli dondurmayı çok sevdiklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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