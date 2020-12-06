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Kadın - Aile Kestane kaç kalori | Diyet yapan kestane yiyebilir mi?
Kadın - Aile

Kestane kaç kalori | Diyet yapan kestane yiyebilir mi?

Kestane faydalı mı? | Havaların soğumasıyla birlikte kestanenin de zamanı geldi. Fırında ya da haşlanarak pişirilen kestane son derece lezzetli yemişlerdendir. Peki, diyet yaparken kestane yenir mi? | Kestane kaç kalori | Kestane zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:05:00 -
Kestane kaç kalori | Diyet yapan kestane yiyebilir mi?

Kestane yararları | Sağlıklı beslenme konusunda hassas olanlar tükettikleri gıdaların içerdiği vitaminleri, minarelleri ve kalorilerini merak ediyor. Peki, kestane kalorisi çok mu?

Kestanenin faydaları nelerdir?

Kestane fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir, potasyum yönünden son derece zengindir.

C vitamini yönünden güçlü olan kestane ayrıca B1 ve B2 vitaminleri de içeriyor.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kestane kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.

Unutkanlığı önleyen kestane kan basıncını da düzenler.

Kestane ayrıca ishali önler.

Kemiklerin güçlenmesi için de kestane son derece faydalıdır.

Kestane kaç kalori | Diyet yapan kestane yiyebilir mi?

100 gram kestanenin kalorisi 131 kaloridir. Kalori açısından yüksek olan kestanenin ölçülü tüketilmesi son derece önemlidir. Kilo kontrolü yapanların kestane tüketirken dikkatli olmalarında yarar var. 3 adet büyük kestane 1 dilim ekmeğe eş değerdir.

Fırın poşetinde kestane nasıl pişirilir?

Kestaneleri fırın torbasında kolaylıkla pişirebilirsiniz. Öncelikle kestaneleri yıkayın ve ardından geniş yerlerinden enlemesine çizin. Kestaneleri suda on dakika kadar daha bekletin. Ardından fırın torbasına kestaneleri yerleştirin. Fırın torbasına delik açın. Kestaneleri 200 derece fırında 30 ile 35 dakika kadar pişirin.

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