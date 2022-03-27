Kestane balının faydaları nelerdir? Yatarken kestane balı yenirse ne olur?

Kestane balı, arıların kestane ağaçlarının çiçeklerinden topladığı nektarlardan elde ettikleri bir monofloral bal türüdür. Kestane balı, kestane ağacı çiçeklerinden belli bir dönemde toplanarak elde edilmektedir.

Kestane balı faydaları

Kestane balı, astım hastalığında tedavi amaçlı kullanılır.

Düzenli tüketildiğinde kuru öksürüğü rahatlatır.

Yanık yaralarının tedavisinde kullanılır.

Halsizliğin giderilmesine yardımcı olur, enerji verir.

Solunum enfeksiyonları kış aylarında sıkça görülür.

Aromasıyla ağız kokularını giderir.

Kan pıhtılaşmasını önler ve damarları korur.

Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder. Damar sertliğine iyi gelir.

Kas kramplarını giderir, kasların gevşemesine yardımcı olur.

Gözlere iyi gelir. Katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kestane balının hafızayı güçlendirme özelliği vardır.

Romatizma ve siyatik ağrılarının tedavisinde etkilidir.

Kestane balı alırken nelere dikkat edilmeli?

Kestane balı alırken yalnızca patent, marka, ambalaj, etiket unsurlarına bakmak yeterli değildir. Balı aldığınız markayı da sorgulamalısınız. Paketin üzerinde parti numarası, dolum tarihi, son kullanma tarihi, firma adı, adresi gibi firma kimliğini açıkça belli eden bilgiler olmasına, kapakta garanti bandı bulunmasına dikkat edin.

Faydalı olduğu kadar dikkatsiz tüketiminde sağlığa zararı olan bu balı dozunda ve eğer bir polen türüne alerjiniz varsa doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda var.

Yatarken kestane balı yenirse ne olur

Halk arasında ilaç niyetine tüketilen kestane balı, düzenli ve ölçülü miktarda tüketildiği takdirde astım, bronşit, kabızlık ve grip gibi hastalıkların tedavi edilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kestane balı, gece yatmadan önce içildiğinde ise mide hastalıklarına da kısa sürede şifa olmaktadır.

Kestane balı nasıl tüketilir?

Tek bir kaşığı bile fayda sağladığından uzmanlar yoğun bir şekilde tüketilmemesi konusunda uyardı. Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olur. Çok acımsı bir tat bıraktığından üzerine iki üç bardak su tüketilebilir. Bunun yanı sıra kestane balını da diğer bal türlerini tükettiğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ancak en etkilisi sabah aç karınla olandır.

Öksürük için kestane balı nasıl tüketilir?

Bir bardak sıcak suyun içine bir yemek kaşığı kestane balı koyun iyice karıştırın. Tüketebileceğiniz sıcaklığa geldikten sonra tek bir seferde içiniz.

Kestane balının zarar var mıdır?

Polene alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce uzmanlarına danışması gerekir. Ayrıca aşırı tüketildiğinde ishale yol açar. Bunun yanı sıra günde 2 kaşıktan fazla tüketildiğinde tansiyonu düşürebilir. Baş dönmesi ve halsizliğe yol açar. Kısacası her şeyde olduğu gibi kestane balını da ölçülü tüketmekte fayda var.

Kestane balı neye iyi gelir ibrahim saraçoğlu?

Kestane kokusu ve tadını alacağınız bu bal, doğal bir antiseptiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kısırlık ve idrar kesesi enfeksiyonları için önerilir, grip ve diş ağrısında etkilidir. Şifa kaynağı olan kestane balı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle vurgulanır.

Kestane balı ne ise yarar?

Kestane kokusu ve tadını alacağınız bu bal, doğal bir antiseptiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kısırlık ve idrar kesesi enfeksiyonları için önerilir, grip ve diş ağrısında etkilidir. Şifa kaynağı olan kestane balı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle vurgulanır.