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Gündem Kestane balı KOAH hastalığına birebir
Gündem

Kestane balı KOAH hastalığına birebir

Sosyal medyada en çok konuşulan ve kış mevsiminin vazgeçilmez gıdası olan kestane balının faydaları saymakla bitmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:32:00 -
Kestane balı KOAH hastalığına birebir

Bursa'da uzun yıllardır Tahtakale'de bal satan esnaf Özkan Korkmaz, "Kestane balı genellikle kış mevsiminde en çok kullanılan baldır. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmez. Bilhassa KOAH hastalığına, üst solunum yollarına, soğuk algınlığına, astım, bronşit ve nefes darlığına çok iyi gelir. Karadeniz bölgesinde, Kastamonu, Bolu, Zonguldak ve Adapazarı yörelerinde yetişir. Kış aylarının vazgeçilmez balıdır" dedi.

Kestane balı fiyatlarının 125 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıktığını anlatan Korkmaz, "Kestane balı üretimi haziran ve temmuz ayında başlıyor ve iki ay içerisinde kovanlardan sağılıyor. Fiyatları 125 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. Satışlarımız şu ân iyi. Bu bal kışın en çok satılan ürünümüz'' dedi.

"Kestane balı diyarından selam sözüyle satışlar artmadı''

Sosyal medya fenomeni Fehmi Pazarlı'nın, Esra Erol'un programına telefonla bağlanarak, ‘'Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak'tan selamlar'' sözlerine atıfta bulunan Özkan Korkmaz, "Evet, her tarafta (Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selam) diye bir söz dolaşıyor. Ama bu reklamın satışlarımıza bir etkisi olmadı, çünkü kestane balı zaten revaçta bir ürün ve kışın en çok satılan bal'' diye konuştu.

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Yorumlar

Cüneyt beyaz

Gerekli çalışmaları yapsın iyileşen hastaları rapor etsin, diyabet hastalarında ne yapacağını anlatsın sağlık bakanlığına basvursun ilaç olarak onaylansın i zaman. Böyle üfürmek kolay
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