Keşmir’in kararını halkı belirler

Ömer Faruk Şahin Ankara

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerginliği sürerken Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, önemli açıklamalar yaptı. Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) tarafından düzenlenen konferansta konuşan Qazi, “Bölgemizdeki çatışmalar nedeniyle Afganistan’da binlerce sivil hayatını kaybetti. Afganistan’da barış olmadan bölgede barış olmaz” dedi.

Son günlerde bölgedeki tansiyonun artmasına sebep olan Cemmu ve Keşmir anlaşmazlığına da değinen Qazi, “Biz diyoruz ki Keşmir’in kararı, halkı tarafından belirlenecek. Biz bunu kesinlikle yerine getireceğiz. Hindistan, Keşmir konusunu 1 Ocak 1948’de BM’ye götürdü. BM, halk oylamasına uyun dedi ama bu şimdiye kadar gerçekleşmemiştir” diye konuştu.

Keşmir kaynayan bir kazan

Pakistan hükümetinin Hindistan’a zeytin dalı uzattığını belirten Qazi, “Pakistan ilişkilerin iyileştirilmesi için sınır kapısının açılması için inisiyatif de aldı. Maalesef Keşmir kaynayan bir kazan artık. 14 Şubat’ta bir saldırı oldu ama Pakistan’ın bununla ilgisi yoktu. Biz Pakistan olarak kendimizi koruyabiliriz. Yanlış hesap da Bağdat’tan döner” derken Türkiye’nin verdiği desteğin de ülkesinde takdir edildiğini belirtti.