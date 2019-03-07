0553 313 94 23

Keşmir'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği; 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

07 Mart 2019 Perşembe 17:46
Keşmir'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Hint basını, Keşmir bölgesinde bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ambulanslar ile hastanelere kaldırılan ve durumu ağır olanlardan 17 yaşındaki Mohammad Shari'nin hayatını kaybettiğini; 30 kişini de yaralı olarak tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

Hint polis yetkilileri, olayın faili olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladıklarını duyurarak, şüphelinin fotoğrafını medya ile paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:46
  1. Pakistan
  2. Hindistan
  3. Keşmir
  4. bombalı saldırı
  5. ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fidanlar ve kovanlar Yunusemre’den
    1. Fidanlar ve kovanlar Yunusemre’den
    2. Tunceli’de "Minik 112 ve Yaşama Yol..
    3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:..
    4. Başkan Altay: “Mazlum milletleri..
    5. Bingöl’de çeşitli suçlardan yakalan 27..
    6. Kadınlar bir araya geldi
    7. Aydemir’den Regaip Kandili Mesajı
    8. Çorum’da çok sayıda silah ve mühimmat..
    9. Lise öğrencisini öldüren zanlılar..
    10. İstanbul’da kan donduran cinayetlerde..
    11. GAÜN öğrencilerinden "din ve sanat"..
    12. Osman Haymana Talas esnafıyla buluştu
    13. AK Parti Eyyübiye’de Türkiye rekorunu..
    14. Atiker Konyaspor’da Beşiktaş..
    15. Ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandınız..
    16. Prof. Dr. Celal Erbay: Kadınlar..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Bingöl’de "Kadın, Emek ve Adalet"..
    19. "Güçlü Bursaspor iyi yönetimle olur"
    20. Diyarbakır’da kardeş kavgasında kan..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı