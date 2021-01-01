  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Keşmir’de 2020’de 474 kişi öldürüldü
Dünya

Keşmir’de 2020’de 474 kişi öldürüldü

Sivil toplum kuruluşu Keşmir’in Mazlum Sesleri Yasal Forumu (LFOVK), Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bu yıl Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında yaşanan çatışmada 474 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:20:00 -
Keşmir’de 2020’de 474 kişi öldürüldü

LFOVK’nin Cammu Keşmir’de insan hakları durumu üzerine yayımladığı bir raporda, 1 Ocak- 30 Aralık’ta Hindistan güvenlik güçleri tarafından 2 bin 773 kişinin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve hapse atıldığı belirtildi.

Bu yıl çatışmalarda 474 kişinin öldürüldüğü kaydedilen raporda, bu kişilerin 177’sinin Hint askeri, 232’sinin direnişçi olduğundan şüphelenilen kişiler, 65’inin de herhangi bir hukuki yargılanmaya tabi tutulmadan katledilen siviller olduğu vurgulandı. Raporda, Hint güçleriyle direnişçiler arasında 124 çatışma yaşandığı ve 657 eve Hint güçleri tarafından zarar verildiği aktarıldı.

Bölgede yerel ve uluslararası medyaya çalışan gazetecilerin Hint güvenlik güçleri tarafından baskı, taciz ve sindirme hareketleriyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen raporda, çok sayıda gazetecinin de tutuklamalara maruz kaldığının altı çizildi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı
Gündem

Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

Solak medyanın yalanlarıyla ön plana çıkan Kemalist Sözcü gazetesi, İslam düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Milletin değerlerinden uzak ol..
FETÖ imamı yakalanınca konuştu! Melih Gökçek'ten korkunç Mansur Yavaş iddiası!
Gündem

FETÖ imamı yakalanınca konuştu! Melih Gökçek'ten korkunç Mansur Yavaş iddiası!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün yakalanan FETÖ imamı Kamil Bakum'la ilgili korkunç bir iddiada bulundu. Gökçek, FE..
Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın
Gündem

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın

Cüneyt Özdemir, gerici laikçilerin özlem duyduğu yılbaşında dansöz oynatma ahlaksızlığını internet üzerinden yaptığı yayında gerçekleştirdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay