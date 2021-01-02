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Dünya Keşmir hattında sıcak gelişme! Ülke sınırını ihlal etti, düşürdüler
Dünya

Keşmir hattında sıcak gelişme! Ülke sınırını ihlal etti, düşürdüler

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:51:00 -
Keşmir hattında sıcak gelişme! Ülke sınırını ihlal etti, düşürdüler

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'nın Pakistan birlikleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

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