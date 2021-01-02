Keşmir hattında sıcak gelişme! Ülke sınırını ihlal etti, düşürdüler
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği bildirildi.
Açıklamada, İHA'nın Pakistan birlikleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.
Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.