Kesme tahtası nasıl temizlenir? | Neyi yanlış yapıyoruz?

Kesme tahtalarını sıklıkla kullanıyoruz. Plastik, tahta, cam...

Çeşitleri ne olursa olsun kesme tahtalarının bakteri üretmemesi için sık sık dezenfekte edilmesi gerekir. Mutfak aslında evin en çok mikrop barındıran bölgesidir. Bu nedenle gıdaların temas ettiği malzemeleri sık sık dezenfekte etmeli, kırılma ya da çatlama durumlarında değiştirmelisiniz.

Özellikle "bulaşık süngeri", klozete oranla birkaç milyon fazla bakteri üretiyor. Dolayısıyla onunla bir de kesme tahtasını yıkamak, temizlik anlamına gelmiyor.

1 - Kesme tahtanıza oksijenli suyu döküp, bir sünger yardımıyla üzerini sıvayarak bekletip, mikropların kırılmasını sağlayabilirsiniz.

2 - Kesme tahtanız ahşap ise; üzerinde oluşan kesiklerin mikrop üretmemesi için zımparalanarak temizlenebilir.

3 - Sirkenin etkisini artık bilmeyen yokru. Doğal bir antibakteriyel olan sirkeyle kesme tahtanızı temizleyebilir ve durulayabilirsiniz.

4 - Karbonat ve limonun etkisi sayesinde kesme tahtanızın temizlenmesini saplayabilirsiniz. En etkili çözümlerden biri olan bu yöntemi, her tür kesme tahtasına uygulayabilirsiniz.

Özellikle et kestikten sonra kullandığınız kesme tahtasını mutlaka dezenfekte etmelisiniz.