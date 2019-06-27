0553 313 94 23

Kesme tahtası nasıl temizlenir? | Neyi yanlış yapıyoruz?

Neredeyse her besini kestiğimiz ve mutfağın bir kenarında duran kesme tahtalarını, doğru kullanıyor muyuz?

27 Haziran 2019 Perşembe 20:37
Kesme tahtası nasıl temizlenir? | Neyi yanlış yapıyoruz?

Kesme tahtalarını sıklıkla kullanıyoruz. Plastik, tahta, cam... 

Çeşitleri ne olursa olsun kesme tahtalarının bakteri üretmemesi için sık sık dezenfekte edilmesi gerekir. Mutfak aslında evin en çok mikrop barındıran bölgesidir. Bu nedenle gıdaların temas ettiği malzemeleri sık sık dezenfekte etmeli, kırılma ya da çatlama durumlarında değiştirmelisiniz.

Özellikle "bulaşık süngeri", klozete oranla birkaç milyon fazla bakteri üretiyor. Dolayısıyla onunla bir de kesme tahtasını yıkamak, temizlik anlamına gelmiyor.

kesme tahtası nasıl temizlenir

1 - Kesme tahtanıza oksijenli suyu döküp, bir sünger yardımıyla üzerini sıvayarak bekletip, mikropların kırılmasını sağlayabilirsiniz.

2 - Kesme tahtanız ahşap ise; üzerinde oluşan kesiklerin mikrop üretmemesi için zımparalanarak temizlenebilir.

3 - Sirkenin etkisini artık bilmeyen yokru. Doğal bir antibakteriyel olan sirkeyle kesme tahtanızı temizleyebilir ve durulayabilirsiniz.

4 - Karbonat ve limonun etkisi sayesinde kesme tahtanızın temizlenmesini saplayabilirsiniz. En etkili çözümlerden biri olan bu yöntemi, her tür kesme tahtasına uygulayabilirsiniz.

Özellikle et kestikten sonra kullandığınız kesme tahtasını mutlaka dezenfekte etmelisiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 20:37
  1. kesme tahtası
  2. kesme tahtası bakteri
  3. kesme tahtası nasıl temizlenir
  4. kesme tahtası nasıl temizlenmeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
    1. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
    2. Yerel basın erteleme bekliyor
    3. KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt’ta..
    4. Ahmet Ağaoğlu’na sürpriz 61. yaş günü..
    5. Kesme tahtası nasıl temizlenir? | Neyi..
    6. ABD’nin en iyi inşaat projesine..
    7. Kabul edildi! Okula başlama yaşı belli..
    8. Bursa’da ahırda çıkan yangında 10 ton..
    9. Söke Bodrum yolunda trafik kazası; 1..
    10. İlkokula başlama yaşını belirleyen..
    11. Camiye karşı şampanya patlatanlara..
    12. Çipras'ın doğalgaz hamlesi ülkeyi..
    13. ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu..
    14. BM Suriye Özel Temsilcisi'nden..
    15. Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye..
    16. Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    17. Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
    18. İlkokula başlama yaşını 69 aya..
    19. Yeşilyurt Belediyespor Kulüp..
    20. Ekrem İmamoğlu: “Kendimi bu şehrin..
    21. Fas’ta 2 İskandinav kadını öldüren 3..
    22. Mübadillerin Karagöz-Hacivat merakı
    23. Yaşlı adam havuzda ölü bulundu
    24. Yazın gözdesi karpuzun, bir de..
    25. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban..
    26. Vatandaşa tehdit olan 222 ev yıkıldı!
    27. Dev şirkette kriz sürüyor! Testlerde..
    28. İzmir'de sağlık ocağında doktor ve..
    29. "Çin, Afganistan barış anlaşmasına..
    30. Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile..
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!