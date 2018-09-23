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Kesme tahtalarının temizliği nasıl olmalıdır?

Evlerde sıklıkla kullanılan kesme tahtalarını temizlemek için ne yapmak gerekir?

23 Eylül 2018 Pazar 16:26
Kesme tahtalarının temizliği nasıl olmalıdır?

Yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak dezenfekte edilmeyen kesme tahtaları bir klozetten daha fazla mikrop ve bakteri barındırmaktadır. Tahta ıslak malzemelerin kesme ve doğranma işlemi sırasında malzemeni suyunun bir kısmını içine çeker. Tahtaya tutunan gıda partikülleri de mutfak gibi sıcak ve nemli bir ortamda kısa sürede bakteri üremesine yol açar.

Bundan dolayı  kesme tahtalarını sık sık, özellikle et, tavuk ve balık doğradıktan sonra ise mutlaka dezenfekte etmeliyiz.

Kesme tahtanızı bulaşık deterjanı veya çamaşır suyu gibi kimyasal içeriğe sahip temizleyicilerle temizlediğinizde tahtanız bu kimyasalları da emer ve bir sonraki kullanmınızda bu kimyasallar kestiğiniz gıda maddesine bulaşır.

SİRKE İLE KESME TAHTASI TEMİZLİĞİ

Sirke kesme tahtanızın rutin temizliği için çok uygun bir malzemedir. Eğer her gün yemek yapıyor ve kesme tahtanızı her gün kullanıyorsanız akşam bulaşıkları topladıktan sonra kesme tahtanızın üzerine bir miktar sirke döküp elinizle bir süre ovalayarak tahtanızı dezenfekte edebilirsiniz. Sirke aynı zamanda soğan, sarımsak gibi kokulu gıdaları doğradıktan sonra tahtaya sinen kokuları da gidermeye yardımcı olacaktır.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:26
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