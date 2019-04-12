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Seçim 2019 Sayfası

Keskin’de seçimlerin iptal olma nedeni ortaya çıktı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti’nin Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonucunda Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin iptal olduğunu ve 2 Haziran’da seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini belirterek, “Bizim tespit ettiğimiz devletin vasi olarak atadığı engelli kardeşlerimize oy kullandırıldığını gördük.

12 Nisan 2019 Cuma 23:18
Keskin’de seçimlerin iptal olma nedeni ortaya çıktı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti’nin Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonucunda Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin iptal olduğunu ve 2 Haziran’da seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini belirterek, “Bizim tespit ettiğimiz devletin vasi olarak atadığı engelli kardeşlerimize oy kullandırıldığını gördük. Raporlu yatalak hastalar vardı Keskin’de, seyyar sandık kurulmamış olmasına rağmen onların da sandığın başına gelmeden oy kullandığını gördük. Onları da bu itirazımız içerisine dahil ettik.” dedi.



AK Parti Keskin İlçe Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dağdelen, “31 Mart’ta bir seçim gerçekleşti. 31 Mart akşamında 6 tane oy ile ikinci parti olduk Keskin’de. O seçim içerisinde itiraz ettiğimiz birtakım hukuksuzluklar vardı. Bu hukuksuzlukları tespit ettik ve burada önce İlçe Seçim Kuruluna sonra İl Seçim Kuruluna ve arkasında da Yüksek Seçim Kuruluna müracaatımızı gerçekleştirdik. Yüksek Seçim Kurulunun yapmış olduğu incelemelerde haklılığımız ortaya çıktı ve nihayetinde seçimin tekrar yenilenmesinde bir karar verildi.” diye konuştu.



2 Haziran’da seçimin tekrardan Keskin’de yenileneceğini kaydeden Dağdelen, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


“Tabi burada bizim tespit ettiğimiz 6 fark vardı. Bizim tespit ettiğimiz devletin vasi olarak atadığı engelli kardeşlerimize oy kullandırıldığını gördük. Buna seçim günü de itiraz ettik. Bu itirazlarımız dediğim gibi ilçede ve il seçim kurulları kabul görmedi. Daha sonra Yüksek Seçim Kuruluna bütün belgeleriyle birlikte tekrardan müracaat ettik ve müracaatımız bugün ki yapılan toplantı neticesinde verilen kararla birlikte seçimin yenilenmesinde karar verildi. Bu seçim süreci içerisinde gördüğümüz başka eksiklikler de vardı. Bunları da itiraz dilekçemiz içerisine yazmıştık. Netice itibariyle bugün seçimin yenilenmesine karar verildi.”



“Devletin vasi olarak atadığı engellilere oy kullandığını gördük”


“Keskin içerisinde bizim tespit ettiğimiz 14 tane ve daha fazlası da vardı işin doğrusunu söylemek gerekirse. Tekraren söylüyorum; devletin vasi olarak atadığı engellilere oy kullandığını gördük. Onun dışında raporlu yatalak hastalar vardı Keskin’de, seyyar sandık kurulmamış olmasına rağmen onlarında sandığın başına gelmeden oy kullandığını gördük. Onları da bu itirazımız içerisine dahil ettik. Netice itibariyle böyle bir karar verildi. Seçmenin iradesi sandığa tam olarak 2 Haziran’da yapılacak olan seçimde yansıyacak diye düşünüyoruz. Yine AK Parti belediyeciliğiyle ve gönül belediyeciliğiyle devam edeceğiz inşallah.”



“En yaşlı belediye meclis üyesi başkanlığa vekalet edecek”


Şu anda belediye meclis üyeleri içerisinde 3 tane belediye meclis üyesi var. AK Parti’nin var, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve İYİ Parti’nin var. Yasa gereği en yaşlı üyenin 2 Haziran’a kadar belediye başkanlığına vekalet etmesi söz konusu. Burada da en yaşlı üye bizim belediye meclis üyemiz olan Mustafa Atakul ağabeyimiz. Dolayısıyla onun başkan vekilliğinde de 2 Haziran seçimlerine kadar bu süreç tamamlanmış olacak.”



“Cezaevindeki FETÖ’cüler İYİ Parti’ye oy verdi”


AK Parti Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım ise, “Asıl seçimin kaderini değiştiren Keskin Cezaevi’nde yatmakta olan FETÖ terör örgütü üyelerinin 60 oyun 45’ini İYİ Parti’ye vermeleri ve cezaevini ikamet adreslerini göstermeleri. Biz hem ilçe seçim kuruluna hem il seçim kuruluna hem yüksek seçim kuruluna cezaevinin bunların ikamet adreslerinin olamayacağını bildirdik, itiraz ettik. Bunun yanında da vasi tahin edilenlerin oylar vardı. Yeni bir maraton başlıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:18
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