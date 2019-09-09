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Keşkek geleneği Kemer’de yaşatılıyor

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’nde Osmanlı mutfağından günümüze uzanan düğünlerin vazgeçilmez yemeği keşkek hayrının bu yıl 3’üncüsü yapıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:16
Keşkek geleneği Kemer’de yaşatılıyor

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’nde Osmanlı mutfağından günümüze uzanan düğünlerin vazgeçilmez yemeği keşkek hayrının bu yıl 3’üncüsü yapıldı.


Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Keşkek Günü, birlik ve beraberlik için dövülen keşkek ile semazen ve halk oyunları gösterileriyle Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Tertip Komitesi adına konuşan Firdevs Sepetoğlu, hem keşkek kültürünü yaşatmak hem de Kemerli olup da Kemer dışında yaşayan köylülerin bir araya getirilmesi amacıyla yapılan etkinliğe destek olan Salihli Belediyesi’ne ve katılımcılara teşekkür etti.


Etkinlikte konuşan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Gidilip gelinmeyen yerin bizim olmayacağı düşüncesiyle her köyümüze gitmeye, hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bugün buradaki keşkek etkinliği de köy dışında yaşayan hemşehrilerimizin sıla-i rahmini gerçekleştirmesi, insanımızı birlik ve beraberlik içinde bir araya getirmesi bakımından önemlidir” dedi.


Etkinliğin önemine değinen Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da, “Geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatan bu tür etkinlikler çok önemlidir. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tertip komitesini ve katkı sunanları kutluyorum. Gününüz ve hayrınız mübarek olsun Allah kabul etsin” dedi.


Kazanlarda odun ateşinde pişirilen keşkek, davetlilere ikram edildi. Etkinlikte Kaymakam Sağlam ve Belediye Başkan Yardımcısı Karaoğlu sembolik keşkek döverken, Halk Oyunları Derneği (SAHOYDER)’in zeybek gösterisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Semazen Ekibi sema gösterisini sundu.


Keşkek gününe ise, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, İYİ Parti İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Kemer Mahalle Muhtarı İrfan Çiğdem ve çevre mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:16
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