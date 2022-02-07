Keşke o haltı hiç yemeseydin Emin Çölaşan

Türk medyasının gelmiş geçmiş en kirli isimlerinden biri olan Emin Çölaşan, gazeteciliğe adım atmasının üzerinden tam 45 yıl geçtiğini belirtip bir "muhasebe yazısı" kaleme aldı. Çölaşan'ın yazdıkları ise "Keşke bu mesleğe hiç başlamasaydın da gazetecilik bu kadar ayağa düşmeseydi" dedirtti. İşte Sözcü gazetesindeki o yazı:

"Sevgili okurlarım, bugün 7 Şubat 2022…

Gazeteciliğe bundan tam 45 yıl önce bugün, 7 Şubat 1977 günü Milliyet gazetesinde ekonomi muhabiri olarak adım atmıştım.

Ben de artık 45 yıllık kıdemli bir gazeteciyim!

Yıllar ne çabuk geçti…

Benim için manevi açıdan çok önemli olan bu günde ve yarınki devamında, size gazetecilik yıllarımın hesabını kısaca vermek istiyorum. (...)

Gazeteci olmayı ömrüm boyunca hiç düşünmemiştim. Kamu çalışanı idim. Çeşitli gazetelerde ve dergilerde isimli, isimsiz veya takma adla yazılarım ve yazı dizilerim çıkardı ama bu mesleğe girmek hiçbir zaman aklımın ucundan bile geçmemişti.

Gazetecileri dışarıdan hep “ulaşılması zor, dört dörtlük, her şeyi bilen” insanlar olarak görürdüm! Gerçekleri işe başlayınca yavaş yavaş öğrenme fırsatı buldum!

★★★

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu idim ve gazeteci olana kadar iki ayrı kamu kuruluşundan kovulmuştum. İlki 1969 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, Müsteşar Turgut Özal tarafından.

İkincisi 1976 yılında Petkim'den, sağcı Milliyetçi Cephe hükümeti döneminde sendika kavgası nedeniyle… DİSK'e bağlı sendika üyesi idim, Türk-İş'e geçme baskılarına direndim ve sonuçta kovuldum.

Sonraki yıllarda bir kovulma daha yaşadım. 2007 yılında AKP iktidarının baskısıyla Hürriyet gazetesinden!

Bu üç kovulma olayı da, boynumda asılı olan şeref madalyalarıdır.

(...)"