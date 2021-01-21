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Siyaset Keşke kafa ayıkken toplansaydınız! CHP'nin "taciz komisyonu"ndan mağdur kıza skandal soru
Siyaset

Keşke kafa ayıkken toplansaydınız! CHP'nin "taciz komisyonu"ndan mağdur kıza skandal soru

Birçok taciz ve tecavüz skandalıyla gündeme gelen CHP, rezil olayları araştırmak için komisyon kurdu. Söz konusu komisyon, Osmangazi'de CHP'li ilçe başkanının taciz ettiği genç kıza sordukları soruyla pes dedirtti. Komisyonun genç kıza olayın nasıl gerçekleştiğini değil, nasıl basına sızdığını sorduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 08:05:00 - 2021-01-21 08:19:23
Keşke kafa ayıkken toplansaydınız! CHP'nin "taciz komisyonu"ndan mağdur kıza skandal soru

Bursa'da CHP içinde yaşanan taciz rezaleti büyüyor. İki partili genç kızın taciz edilmesiyle ilgili kurulan komisyon üyelerinin tacizcinin yakın arkadaşlarından oluştuğu ortaya çıktı. Skandal şöyle gelişti. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular, önce partili genç bir kadını taciz etti. Ardından yine partili bir kıza mesaj yoluyla, "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" diyerek tacizde bulundu. Akyolcular, SABAH'ın gündeme getirdiği taciz skandalları sonrası istifa etmek zorunda kaldı. CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığı skandalda, CHP İl Başkanı İsmet Karaca ise tacize uğrayan kızın yaşının reşit olduğunu ileri sürerek tacizi adeta meşru göstermeye çalışırken, tacizi soruşturmak için CHP tarafından kurulan taciz komisyonu ise skandalın ikinci perdesi oldu.

Komisyon üyeleri olarak tacizle suçlanan Akyolcular'ın yakın arkadaşları olan CHP İl Sekreteri Avukat Turgut Özkan, İl Başkan Yardımcıları Seven Karan Erman ve Dursun Öztopaloğlu seçildi. Bu durum CHP'nin taciz skandalını örtbas etme çabasını da gözler önüne serdi. Mağdurların ifadelerini alan komisyon üyelerinin tacizci Akyolcular'la samimi fotoğrafları da ortaya çıktı. Komisyon üyesi Öztopaloğlu'nun, tacizin ortaya çıkmasından sonra Akyolcular ile hatıra fotoğrafı paylaşması ise akıllara durgunluk verdi.

Mağdurları dinleyen komisyon üyelerinin, tacizi araştırmak yerine mağdurlara olayın nasıl sızdığını sorduğu ve mağdurların da buna tepki gösterdiği belirtildi. Mağdur S.G. ve arkadaşı, olayın olduğu dönemde Osmangazi İlçe Başkanı olan CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın olayı dinledikten sonra "Senin de rızan var mıydı?" diye sorduğunu anlattı. Bir diğer mağdur ise, eşinin Akyolcular tarafından baştan çıkartıldığı iddiası ile daha önce sosyal medya hesabından açıklamalar yapan CHP İbrahimpaşa Mahallesi delegesi Zafer Güler oldu. Akyolcular ile mağdur S.G. arasındaki Whatsapp yazışmalarının kendisine Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ya da ilçe Gençlik Kolu Başkanı Aycan Gülsima Yılmaz tarafından verilip verilmediği soruldu. Güler ise görüntüleri kimden aldığını söylemek istemediğini belirtti. CHP İl Başkanı Karaca'nın mağdur ifadelerine göre Mete Akyolcular'ın ihracının kaçınılmaz olduğunu anlayınca, Akyolcular'ın istifa ettirerek partiden ihraç edilmesinin yolunu kapattığı da öne sürüldü.

Kaynak: Sabah

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