Kesintiyi seriye bağladılar! Suya çözüm üretemeyen Ekrem’den arıza bahanesi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul’da 90’ları aratmayan manzaralar yaşanıyor. Özellikle su ve altyapı konusunda çuvallayan İmamoğlu ve saz arkadaşları, yaptıkları su kesintileriyle vatandaşları çileden çıkarttı.
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İstanbul, 2019’da CHP belediyeciliği ile tanıştı. Refah Partisi ve AK Parti dönemlerinde 25 sene müreffeh yaşayan İstanbul’da, CHP yönetime geldiği andan itibaren skandalların ardı arkası kesilmedi.
İş bilmez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha göreve gelişinde 1 ayı dolmamışken 2 kez yıllık izne çıkması, İstanbul’da felaketler yaşanırken tatil yapması, verdiği sözleri tutmaması, indirim vaatleriyle seçildikten sonra zam üstüne zam yapması gibi rezillikler İstanbulluları çıldırtmışken, su kesintileri de hepsinin üstüne cila oldu!..
Su konusuna bir türlü çözüm üretmeyen İmamoğlu, yaptığı su kesintileriyle vatandaşlara illallah dedirtti.
Bir vatandaşın cep telefonuna gelen “arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak” mesajları, belediyenin içinde bulunduğu rezil durumu gözler önüne serdi. Söz konusu mesajları gören vatandaşlar, “Arızayı bahane edip su kesintisini seriye bağlamışlar” yorumları yaptı.
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İşte o mesajlar:
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