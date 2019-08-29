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Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari zanlı yakalandı

Kayseri’de uzun süredir 12 ayrı suçtan firari durumda olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 600 TL adli para cezası bulunan zanlı yakalandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari zanlı yakalandı

Kayseri’de uzun süredir 12 ayrı suçtan firari durumda olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 600 TL adli para cezası bulunan zanlı yakalandı.


Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uzun süredir yakalanması yönünde çalışmalar yapılan cezaevi firarisi şüpheli Nurettin Ş. yapılan alan çalışmaları sonucunda yakalandı. 12 ayrı suçtan aranan şüpheli Nurettin Ş.nin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin 600 TL adli para cezası olduğu öğrenildi.


Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
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