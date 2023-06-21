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Spor Kesin gözüyle bakılıyor! İşte Mesut Özil’in sürpriz yeni görevi
Spor

Kesin gözüyle bakılıyor! İşte Mesut Özil’in sürpriz yeni görevi

Yeniakit Publisher
2023-06-21 14:05:00 -
Kesin gözüyle bakılıyor! İşte Mesut Özil’in sürpriz yeni görevi

TFF'nin yarınki seçimi, köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Yeni yönetimin ilk icraatı Stefan Kuntz-Abdullah Avcı değişikliği olacak. Hamit Altıntop'un yerine de Mesut Özil ismi ön planda.

Türkiye Federasyonu'nun perşembe günkü seçimi, değişim ve radikal atılımlar vadediyor. Bu seçim, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de eski yönetime oranla daha çok kendi profesyonel ve amatör kadrosunu oluşturarak yola devam edeceği anlamına geliyor.

Akşam gazetesinden Kenan Karcı'nın haberine göre; Federasyona giden Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, "Haber sızdırıyor" diye suçladığı Yusuf Günay yönetimde olmayacak. Ali Koç, Fenerbahçe'yi temsil etmesi gereken isimleri de bildirdi.

Beşiktaş cephesinden Hüsnü Güreli geliyor. TFF'nin mali işlerinin ona emanet edilme ihtimali yüksek.

Eski İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü İrfan Karakaş da listede olması muhtemel isimlerden biri.

Alkın Kalkavan, Müslüm Özmen devam ediyor. Cengiz Erdem, Abdullah Altunkum yedeklerden asli yönetime gelecek isimler. Trabzon kanadından yönetime giren Yalçın Orhan'ın yerine de şu an başkan yardımcılığı yapan Serkan Kılıç'ın girmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HAMİT ALTINTOP GİDİYOR

Ali Düşmez, Murat Aksu, Yusuf Günay, Talat Papatya, Erman Kalkandelen, İdil Demirbağ Süer, Hamit Altıntop gidiyor, Volkan Can gidiyor. Nüket Küçükel Ezberci Madrid büyükelçisi olduğu için yeni yönetimde zaten yer almayacak.

ALTINTOP YERİNE MESUT ÖZİL

Asıl bomba ise Milli Takım cephesinde. Mesut Özil'in, Hamit Altıntop'un ayrılmasıyla boşalacak görevi üstlenmesi bekleniyor.

KUNTZ YERİNE AVCI

Ardından TFF'nin ilk icraatlarından biri hoca değişikliği olacak. Letonya maçının devre arasında oyuncularla tartışan Kuntz adeta istenmeyen adam durumunda. Hakan Çalhanoğlu'nun Samsun'da Başkan Mehmet Büyükekşi'ye gidip, "Hocayı istemiyoruz" dediği söyleniyor. Bu yüzden hoca değişikliği kaçınılmaz durumda.

Abdullah Avcı'nın bu görevi devralması bekleniyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin de Milli Takım'ı yerli hocanın çalıştırması fikrinde olduğu biliniyor.

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