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Kesimhaneden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı! Kimse cesaret edemedi...

Elazığ'da Asri Mezarlık yanında bulunan kesimhaneden kaçan ve 2 kişiyi yaralayan Angus cinsi boğa, uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:09
Kesimhaneden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı! Kimse cesaret edemedi...

Elazığ’da kesimhaneden kaçan ve 2 kişiyi yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanabildi.

Edinilen bilgiye göre, Asri Mezarlık yanında bulunan kesimhaneden kaçan Angus cinsi boğa, yaklaşık 3 kilometre koşarak Karşıyaka Mahallesine kadar geldi. Kesimhane çalışanların yakalamaya çalıştığı boğa sokak aralarında 2 kişiyi yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Boğanın saldırısında çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi olay yerinde yapıldı. İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yaklaşmaya cesaret edemedi.

Öfkeli boğa bazen ekiplere ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren kovalamanın ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanan boğa, olduğu yerde kesildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:09
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