Keşif ile enerjide ezberleri bozduk

Araştırmacı Yunus Furuncu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) derin sondaj konusunda uluslararası enerji firmalarını yakaladığını dile getirerek, “Kendi gemisi ve personeliyle 2018’de çalışmalara başlayan ülkemiz, bu alanda önemli bir aktör haline geldiğini kanıtlamıştır” dedi.

Ekonomik büyüme hızlanacak

Yeni keşfedilen doğal gaz rezervinin dünya enerji piyasalarını da etkileyecek nitelikte olduğunu vurgulayan Furuncu, “Birçok açıdan olumlu etkileri olan bu keşfin devamının da gelmesi durumunda Türkiye’nin ekonomik büyüme oranları daha hızlı artacaktır. Dünyada ilk on ekonomiden biri olmayı hedefleyen Türkiye’yi hızlandıracak en önemli etkenlerden birisi hiç şüphesiz yerli enerji kaynaklarıdır. Sonuç olarak, bu rezervle Türkiye’nin küresel düzeyde önemli avantajlar elde edeceği anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.