Keserle gittiği kavgada bıçakla öldürüldü

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta H.A. ile Onur Uyumaz (26) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Uyumaz, H.A.'ya keserle saldırdı. H.A.'nın da bıçakla karşılık verdiği kavgada Uyumaz bıçaklanarak yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Onur Uyumaz’ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Uyumaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakalanan H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgada öldürülen Onur Uyumaz’ın, olaydan hemen önce keserle yürüdüğü anlar ortaya çıktı.