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Keşan'da 59 kaçak göçmen yakalandı

Yabancı uyruklulardan bir kısmının okul servisinde yakalandığı öğrenildi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:00
Keşan'da 59 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kısmı okul servisinde olmak üzere 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar ve çevre yollarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler durdurdukları bir okul servisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapma hazırlığındaki Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Nepal ve Sri Lanka uyruklu 30 göçmen yakaladı.

Sürücü E.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı mahkemece "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Bu arada, ilçede yapılan denetimlerde çeşitli uyruklarda 29 düzensiz göçmen daha gözetim altına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:00
  1. Göçmen kaçakçılığı
  2. Pakistan
  3. Bangladeş
  4. Cezayir
  5. Nepal
  6. Sri Lanka
  7. düzensiz göçmenler
  8. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  9. Edirne'nin Keşan ilçesi
  10. Yunanistan

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