  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin F-35'lerini o ülkeye verdiler! Uçakların ardından şimdi 'Türkiye ile savaşma' gazını verecekler

ABD'den dikkat çeken F-16 açıklaması! Kendi ülkesini eleştirerek gerçeği açığa çıkardı

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'dan dünyayı sallayacak Türkiye kararı! Görüşmeler resmen başladı

Altına çifte enerji! Rekordan rekora koşuyor

TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek

Bahçeli 'Çok şey değişecek' sözüyle neyi kastetti? Ramazan Kurtoğlu canlı yayında şok detayı açıkladı

ABD ve Suudilerden Sudan için ilan edilen yeni yaptırım kararı: Resmen ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Cinsiyet değiştirme ameliyatını devlet mi karşılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hesap uzmanı için hesap zamanı

Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası
Yerel Keşan'da 10 bin TL'lik çeyiz eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Yerel

Keşan'da 10 bin TL'lik çeyiz eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 14:25:00 -
Keşan'da 10 bin TL'lik çeyiz eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden 10 bin TL değerinde çeyiz eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Büyük Cami Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde bulunan bir evden 10 bin TL değerinde çeyiz eşyası çalındı. Olayla ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parmak izinden şüphelinin hakkında "hırsızlık" suçundan sabıkası bulunan S.T. olduğunu belirledi. Yenimescit Mahallesi'nde yakalanan S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23