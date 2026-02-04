  • İSTANBUL
Aktüel Kervan'dan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi; "Okul Bahçeleri Zeytin Bahçeleri Olsun"
Aktüel

Kervan’dan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi; “Okul Bahçeleri Zeytin Bahçeleri Olsun”

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kervan’dan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi; "Okul Bahçeleri Zeytin Bahçeleri Olsun"

Toplumsal faydayı ve çevresel sürdürülebilirliği odağına alan Kervan, “Okul Bahçeleri Zeytin Bahçeleri Olsun” projesi kapsamında ilk zeytin fidanlarını Hatay’daki okul bahçelerinde toprakla buluşturdu. Türkiye geneline yayılması planlanan projeyle, okul bahçelerinin yeşil alana dönüşmesi ve çevre bilincinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin köklü markalarından Kervan, çevre, toplum ve eğitime yönelik sorumluluk anlayışı doğrultusunda “Okul Bahçeleri Zeytin Bahçeleri Olsun” isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. İlk uygulaması Hatay’da gerçekleştirilen proje kapsamında okul bahçelerine, öğrencilerle birlikte zeytin ağacı fidanları dikildi. Uzun ömürlü, dayanıklı ve simgesel değeri yüksek olan zeytin ağacı fidanları, proje kapsamında özellikle tercih edilerek hem doğaya kalıcı katkı sağlanması hem de çocuklara sürdürülebilir yaşam bilincinin aşılanması hedefleniyor. Hatay’da başlayan bu anlamlı adımın, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde tüm şehirlerde belirlenen okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

KERVAN’DAN GELECEĞE UZANAN SORUMLULUK

Kervan’ın bu çalışması, sadece fidan dikimiyle sınırlı kalmayıp; çevre bilinci, sosyal farkındalık ve eğitime destek alanlarında güçlü bir duruşu temsil ediyor. Özellikle depremden etkilenen Hatay’da başlatılan proje, bölgenin yeniden yeşermesine ve moral kazanmasına katkı sunarken, çocukların geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyor.

 

ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE BÜYÜYECEK

Okul bahçelerine dikilen zeytin ağacı fidanları, öğrenciler için yaşayan birer öğrenme alanına dönüşüyor. Çocuklar, kendi elleriyle diktikleri fidanların büyüme sürecine tanıklık ederek doğayı koruma bilinci kazanıyor ve sorumluluk duygularını geliştiriyor. Böylece okul bahçeleri üretken ve yeşil alanlara dönüşüyor.

KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KATKI

Zeytin ağaçlarının uzun ömürlü yapısı sayesinde proje, karbon salımının azaltılmasına, yeşil alanların artırılmasına ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda zeytin ağacının barış, bereket ve sürekliliği temsil etmesi, Kervan’ın bu sosyal sorumluluk projesine güçlü bir sembolik anlam kazandırıyor.

 

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

Hatay’da atılan ilk adımın ardından Kervan, ülke genelinde birçok okulda zeytin ağacı fidanı dikimlerini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, bu projeyle hem çevresel hem de toplumsal sorumluluk anlayışını somut adımlarla ortaya koyarak, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmayı amaçlıyor.

