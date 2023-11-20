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Yaşam Kerpiç ev çöktü: 3 çocuk kayıp
Yaşam

Kerpiç ev çöktü: 3 çocuk kayıp

Yeniakit Publisher
2023-11-20 03:35:00 -
Kerpiç ev çöktü: 3 çocuk kayıp

Batman’da sağanak nedeniyle çöken kerpiç evde anne bulunurken, kaybolan 3 çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde sağanak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok noktada arabalar suda kaldı, ev ve iş yerlerini sel suları bastı.

Merkez Şehitler Mahallesi’nde kerpiç ev tamamen yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu sele kapılan anneye ulaşıldı, kaybolan 3 çocuğunu bulmak için çalışmalar devam ediyor. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kent genelinde su baskınlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Batman Valisi Ekrem Canalp, sağanaktan etkilen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA

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