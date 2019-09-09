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Kerkük’te üç patlama: 1 ölü

Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
Kerkük’te üç patlama: 1 ölü

Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.


Kerkük’ün üç farklı semtinde yere döşenen üç bomba infilak etti. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı. Patlamaları araştırmak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ise ambulanslarla tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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