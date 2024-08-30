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Gündem Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesinden sonra neler yaşandı? Hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyormuş
Gündem

Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesinden sonra neler yaşandı? Hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyormuş

Yeniakit Publisher
2024-08-30 16:46:00 - 2024-08-30 16:52:40
Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesinden sonra neler yaşandı? Hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyormuş

Kerkük'te dün Türkiye'ye ait bir Aksungur SİHA düşürülmüştü. Olayın ardından Irak ve Türkiye'den açıklamalar geldi. Hava aracının kime ait olduğunu anlayamadım diyerek duyurdular. Iraklı Tuğgeneral Abdulsalam Hamoudi Ramadan, gözaltına alınarak Bağdat'a götürüldü. Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşmalar ve Kalkınma Yolu görüşmelerinde yaşanan olay sonrası flaş gelişmeler...

Kerkük’te dün Türkiye’ye ait bir Aksungur SİHA düşürülmüştü. Olayın ardından Irak ve Türkiye’den açıklamalar geldi. Olayın zamanlaması da dikkat çekici bulundu. İşte Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesi olayının detayları...

Kuzey Irak’ta bulunan Kerkük’te dün Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürülmüştü. Türkiye ile Irak arasında önemli anlaşmaların imzalandığı bir dönemde yaşanan olay dikkatleri çekti. Olayın ardından iki ülkeden art arda açıklamalar geldi. Peki Türk SİHA’sının Kerkük’te düşürülmesinden sonra neler yaşandı? İşte olayın ardından ortaya çıkan detaylar...

Aksungur SİHA Kerkük’te düşürüldü

Irak ordusu, Aksungur SİHA’nın Kerkük’teki hava savunma komutanlığı tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Olaya ilişkin görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Irak ordusuna bağlı Hava Savunma Komutan Yardımcısı General Abdülselam Ramazan olay yerinde açıklamalarda bulundu. Ramazan, Türk SİHA’sının Süleymaniye kentinden Kerkük’e doğru uçuş yaptığını söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise 29 Ağustos’ta yerel saatle sabah 09.30’da Kerkük üzerinde uçan bir SİHA tespit edildiği, hava aracının kime ait olduğunun anlaşılamaması üzerine saat 10.30’da düşürüldüğünü duyurdu. Aracın düşürüldükten sonra Türkiye’ye ait olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Türkiye de açıklama yaptı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. “Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir” dedi.
Keçeli ayrıca, iki ülke arasında terör konusunda güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurguladı. Türkiye ve Irak’ın 15 Ağustos’ta Ankara’da “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı” imzaladığını hatırlattı. “Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır” değerlendirmesini yaptı.

Kalkınma Yolu Projesi ve mutabakat zaptı

Türkiye ve Irak, Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi ve terörle mücadele konusunda ortak hareket edilmesi konusunda yakın zamanda önemli anlaşmalara imza atmıştı.

Kalkınma Yolu Projesi’ne Türkiye ve Irak’la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar da imza koymuştu.

Türkiye ile Irak arasında, ikili ilişkiler tarihinde ilk kez bir mutabakat zaptı imzalanmış, Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika’da da Türkiye-Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması kararlaştırılmıştı.

SİHA’nın düşürülmesi olayının böyle bir zamanlamada yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Türk SİHA'sını düşürme emrini veren Iraklı general gözaltına alındı

Türkiye'ye ait Aksungur İHA'nın düşürüldüğünü övünerek duyuran Iraklı Tuğgeneral Abdulsalam Hamoudi Ramadan, gözaltına alınarak Bağdat'a götürüldü.

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