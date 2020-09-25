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Aktüel Kerkük’te tarihi Osmanlı Köprüsü, 137 yıldır ecdadın mirasını yaşatıyor
Aktüel

Kerkük’te tarihi Osmanlı Köprüsü, 137 yıldır ecdadın mirasını yaşatıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:28:14 -
Kerkük’te tarihi Osmanlı Köprüsü, 137 yıldır ecdadın mirasını yaşatıyor

KERKÜK (AA) - ALİ MAKRAM GARİP - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bulunan ve 1883 yılında yapımı tamamlanan tarihi Osmanlı Köprüsü, halen varlığını koruyor.

Eskiden "Kerkük'ü Bağdat'a bağlayan köprü" olarak bilinen köprü, çevre halkının her yıl bahar ayında piknik için uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Dakuk çayı üzerinde kurulu ve tarihte ticaret kervanlarının Irak'ın kuzeyinden güneyine yaptıkları yolculuklarda kullanılan köprü halen ulaşımda kullanılıyor.

Yöre halkı, mimari yapısı, sağlamlığı ve tasarım estetiğiyle dikkati çeken köprünün bulunduğu bölgenin kalkınarak turizme açılmasını istiyor.

Kerküklü araştırmacı ve yazar Münevver Hassun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Osmanlı döneminde Bağdat Valisi Mithat Paşa tarafından 1870'li yılların başında temeli atılan köprünün 1883'te açılışı yapıldı.'' dedi.

Köprü yapımının İstanbul'dan gelen Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilğini aktaran Hassun, dönemin tanınmış inşaat ustalarından Fathullah usta gibi çok sayıda Kerküklünün bu mimarı yapının inşaatında yer aldığını söyledi.Tarihi köprünün sağlam özelliğinin yanında zamanın kurallarına göre inşa edildiği bilgisini veren Hassun, ''Mimari bir zeka ile yapılan köprü, kendine özgü özellikler taşımaktadır. Örneğin 12 gözden oluşması yılın 12 ayına, 365 metre uzunluğunun yılın 365 gününe ve eninin 7 metre olması haftanın 7 gününe işaret etmektedir.'' ifadesini kullandı.

Hassun, köprünün yıllardır bozulmadan sağlam durduğunu, yapılışının üzerinden 137 yıl geçmesine rağmen hala kullanılır olması ve dimdik ayakta durmaya devam etmesinin Osmanlıların imardaki sağlamlığını yansıttığını dile getirdi.

Bu köprünün çevre halkının her yıl bahar ayında piknik için uğrak yerleri arasında olduğunu belirten Hassun, hükümetin bölgeye daha önem vermesini, piknik alanlarını genişletmesini ve kültür turizmine kazandırmasını istedi.



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