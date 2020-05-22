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Kerkük'te Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:28:53 -
Kerkük'te Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masasından yapılan açıklamada, vaka sayılarının artmasını önlemek için bayramda tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının 23 Mayıs - 31 Mayıs tarihlerini kapsadığı kaydedilen açıklamada, yasağa uymayanların cezalandırılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve ambulansların yasak kapsamı dışında tutulduğu bildirildi.

Salgın nedeniyle ilk olarak 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te 21 Nisan'dan bu yana hafta sonları tüm gün, hafta içi ise 18.00 - 06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

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