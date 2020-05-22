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Kerkük'te Kovid-19 gölgesinde bayram hazırlıkları yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 00:31:27 -
Kerkük'te Kovid-19 gölgesinde bayram hazırlıkları yapılıyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler hafifletilirken, vatandaşlar bayram hazırlıklarına başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Kerkük kent merkezindeki tarihi Büyük Pazar Çarşısı sokağa çıkma yasağına getirilen esneklikten sonra ve bayram dolayısıyla hareketli günler yaşıyor.

Tarihi çarşı gerek ramazan sofrası gerek bayram alışverişi için vatandaşların en uğrak yeri olarak biliniyor.

Vatandaşlar, koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulan kriz masasının talimatları doğrultusunda maske ve eldiven kullanarak bayram alışverişini yapıyor.

Çarşı esnafından baharatçı Abdulgani Zeynelabidin, AA muhabirine, bayram arifesinde sokağa çıkma yasağında gösterilen esnekliğin alışverişe iyi yansıdığını söyledi.

Önceki yıllarda daha iyi satış yaptıklarını aktaran Zeynelabidin, koronavirüs salgınından dolayı iki aydan beri piyasanın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Kerküklü İdris Osman da bayram için gıda ve kuru yemiş gibi ihtiyaçlarını bu çarşıdan temin ettiğini söyledi.


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