Kerkük’te havan topu saldırısı: 5 ölü Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde gece saatlerinde gerçekleştirilen havan topu saldırısında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde gece saatlerinde gerçekleştirilen havan topu saldırısında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde bulunan Dakuk ilçesi yakınındaki bir köye saat 01.00 sıralarında havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. İmam Zeynel Abidin köyüne gerçekleştirilen saldırıda, hayatını kaybedenlerden birinin de Irak’ta faaliyet gösteren Şii milis gücü Haşdi Şabi mensubu olduğu belirtildi.

Yaralılar, saldırının ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla tedavi amacıyla Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılırken, içlerinden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda takviye gücü, saldırının faillerini bulmak için arama tarama başlattı. Olay yeri ve çevresi güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

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