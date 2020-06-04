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Aktüel

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terör mensubu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 20:15:58 -
Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terör mensubu yakalandı
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’a karşı 2 Haziran'da başlatılan operasyonda 3 terör mensubunun yakalandığı belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneybatı bölgesinde başlatılan 3 günlük operasyonda önemli başarı elde ettiklerini söyledi.

Operasyonun 3'üncü gününde 3 DEAŞ mensubunun yakalandığını aktaran Harbiye, Kerkük- Salahaddin-Diyala kentleri arasındaki kırsal ve dağlık alanının şimdi daha güvenli hale geldiğini ifade etti.

Harbiye, Kerkük'ün Reşad beldesinde yakalanan 3 terör mensubunun mahkemeye sevk edildiklerini aktardı.

- DEAŞ'ın elinde tuttuğu 3 vatandaş kurtarıldı

Kerkük'ün güneyindeki Çay Vadisi yakınında daha önce DEAŞ mensupları tarafından kaçırılan 3 vatandaşın kurtarıldığı bilgisini veren Harbiye, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

Harbiye, yapılan ilk sağlık kontrollerinden sonra kurtarılan 3 gencin ailelerine teslim edildiklerini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin talimatıyla 2 Haziran'da Kerkük’ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyon başlatılmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyon 3 gün sürdü.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
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