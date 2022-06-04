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Dünya Kerkük'te DAEŞ operasyonu! 38 terörist yakalandı
Dünya

Kerkük'te DAEŞ operasyonu! 38 terörist yakalandı

Irak güvenlik güçleri tarafından Kerkük kentinin güneyinde başlatılan operasyonda 38 DAEŞ'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:08:00 -
Kerkük'te DAEŞ operasyonu! 38 terörist yakalandı

Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Freci, AA muhabirine, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DAEŞ'e karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.

Freci, operasyonda 38 teröristin yakalandığını ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Freci, operasyonda terör örgütü DAEŞ'e ait 8 sığınağın imha edildiğini, 17 bomba düzeneği ve çok sayıda silaha el konulduğunu aktardı.

DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Terör örgütü DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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