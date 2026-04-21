  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Kerkük'te 100 yıl sonra bir ilk yaşanmıştı! Türkmen vali mesaisine başladı
Dünya

Kerkük’te 100 yıl sonra bir ilk yaşanmıştı! Türkmen vali mesaisine başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kerkük'te 100 yıl sonra bir ilk yaşanmıştı! Türkmen vali mesaisine başladı

Irak'ta Kerkük valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, mahkemedeki yemin töreninin ardından makamına geçerek mesaisine başladı. Bilindiği üzere Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.

Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan tüm Kerküklülere hizmet getireceğiz." dedi.

Yıllardır etnik, mezhep ve fikir ayrımı nedeniyle "hizmetsiz kalan Kerkük'ün yüzünü değiştireceklerini" ve "Kerkük sevdası" esaslı bir yönetim sistemi uygulayacaklarını, yerel idaredeki Kürt, Arap ve Süryanilerle kenti kalkındıracaklarını dile getiren Ağa, Kerkük'ün kalkınması ve istikrarının sürdürülmesinin ancak "birlikte ve ekip halinde" gerçekleştirileceğini vurguladı.

Kerkük Valisi Ağa, yıllar önce Türkmenlerin önerdiği dönüşümlü vali sisteminin hayata geçmesinde emeği olan Kerkük'teki tüm siyasi parti başkan ve yetkililere teşekkür etti.

Kerkük İl Meclisinin 16 Nisan'da yapılan oturumunda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vali olarak seçmesiyle Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23