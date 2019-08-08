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Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor

Iraklı Türkmen hayırsever Kays Rıdvani:- "Yaklaşık 2 bin 600 göçmeni 30 bin metrekarelik arazimde 5 yıldır karşılık istemeden severek ağırlıyorum. Telaferli göçmenler memleketlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz kalacaklar"- Telaferli göçmen Muhammed Mustafa:"Bize bağışlanan arsa ve kurulan kampla çoluk çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Aksi takdirde cadde ve sokaklarda kalırdık"

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük kentindeki geniş arazisini 2014'te terör örgütü DEAŞ'tan kaçan iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever Kays Rıdvani, burada Türkiye'nin desteğiyle kurulan kampta binlerce göçmeni ağırlıyor.

Iraklı Türkmen hayırsever Rıdvani, Kerkük'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava köyündeki arazisini 5 yıl önce DEAŞ'ın zulmünden kaçan göçmenlere tahsis etti.

Rıdvani'nin geniş arazisi üzerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay tarafından Temmuz 2014'te donanımlı bir kamp kuruldu. Yahyava Kampı'na Musul ve Telafer'deki DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden olan Türkmen aileler yerleştirildi.

- Binlerce göçmeni ağırlıyor

Kays Rıdvani, arazisi üzerinde Türkiye'nin desteğiyle kurulan Yahyava Kampı'nda 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor.

AA muhabirine konuşan Türkmen hayırsever, yıllar önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı Kerkük'e göç etmek zorunda kalan insanlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Rıdvani, "Yaklaşık 2 bin 600 göçmeni 30 bin metrekarelik arazimde 5 yıldır karşılık istemeden severek ağırlıyorum. Telaferli göçmenler memleketlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz kalacaklar." dedi.

- Türkiye'ye teşekkür

Yaptığı işi "insani bir görev" olarak niteleyen Rıdvani, Telaferli Türkmen göçmenler için arsası üzerinde kapsamlı bir kamp kuran Türkiye'ye de sığınmacılar adına teşekkür etti.

Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu da Rıdvani'nin göçmenlerin en zor günlerinde yanında olduğunu belirterek, "Bu arsayı ve kampı bize tahsis edenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, arsanın tahsis edilmesi ve kampın kurulmasıyla yüzlerce göçmen ailenin evsiz barksız kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

- "Çoluk çocuğumuzun hayatını kurtardılar"

Yahyava Kampı'nda 5 yıldır hayat mücadelesi veren Telaferli göçmen Muhammed Mustafa, "Bize bağışlanan arsa ve kurulan kampla çoluk çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Aksi takdirde cadde ve sokaklarda kalırdık." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmeden önce nüfus oranı bakımından Irak'ın en büyük ilçesi kabul edilen Telafer'de 300 bine yakın Türkmen ikamet ediyordu.

Eski Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, Eylül 2018'de yaptığı açıklamada, DEAŞ'la yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke genelinde 150 binden fazla konutun yıkıldığını ve sadece konutların yeniden inşası için 15 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
  1. Kerkük
  2. Telafer
  3. Yahyava Kampı

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