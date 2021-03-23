  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek
Dünya

Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı provokasyon peşinde koşan Yunanistan silahlanmaya ve modernizasyon çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda yeni savaş gemileri satın almaya hazırlanan Yunanistan'a Fransa'dan bir teklif geldi. Yaşanan gerilimden faydalanarak Yunan'ı adeta soyup soğana çeviren ve milyonlarca dolarlık silah satışı yapan Fransa, Atina yönetiminin kendi fırkateyn programı teklifini kabul etmesi halinde Fransız Donanması’nda bulunan 2 adet eski savaş gemisini ücretsiz olarak Yunan Donanması’na devredecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:16:00 - 2021-03-23 16:17:21
Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek

Fransa, Yunanistan’ın kendi firkateyn programı teklifini kabul etmesi halinde Fransız Donanması’nda bulunan 2 adet firkateyni, ücretsiz olarak Yunan Donanması’na devretmeyi teklif etti.

Fransa tarafından Yunanistan’a yapılan teklifte, yeni gemiler 7-8 yıl içerisinde inşa edilinceye kadar ara çözüm olarak Cassard Sınıfı Hava Savunma Firkateyni "Jean Bart" ve Georges Leygues Sınıfı Denizaltı Savunma Harbi Firkateyni olan "Latouche-Tréville"i Yunan Donanması’na ücretsiz olarak verme teklifinde bulundu.

Her iki gemi de oldukça yaşlı ve Fransız Donanması’nın envanterinden çıkarılmaya hazırlanıyor. Jean Bart’ın bu sene içerisinde envanterden çıkması bekleniyordu ve sistemleri oldukça eski. Latouche-Tréville ise geçtiğimiz yıl maruz kaldığı fırtınada yüksek öneme sahip (SATCOM, ECM vs.) sistemlerini kaybetmişti.

Teklifi iletmek üzere Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Perşembe günü Atina’yı ziyaret edecek. Fransa’nın, Yunan Donanması’nın modernizasyonu için yaptığı teklifte 3 Fransız şirket yer alıyor. Bu şirketler; Naval Group, Thales ve MBDA.

Fransa’nın modernizasyon teklifindeki paket ise şu şekilde:

- Alman üretimi MEKO Sınıfı Firkateynlerin Modernizasyonu

- Ara Çözüm (Bugüne kadar bilinmiyordu ancak “Jean Bart” ve “Latouche-Tréville”nin ücretsiz olarak Yunan Donanması’na verileceği iddia ediliyor)

- 4 adet "Frégate de Défense et d’Intervention" (Orta Sınıf Fırkateyn/FDI) Sınıfı Firkateyn

Yunanistan Donanması’nın firkateyn modernizasyonu için teklif veren diğer firmalar ise şu şekilde:

Lockheed Martin (MMSC)

Naval Group (FDI)

TKMS (MEKO A200NG veya MEKO A300)

Babco (Type 31)

Navantia (F-110 ile iddiaya göre)

Fincantieri (FREMM)

DAMEN (SIGMA 11515)

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sokakdaki adam

Atina ellerinden gidecek bu gazla ellerinden
  • Yanıtla
Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!
Gündem

Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!

Vatan haini firari Can Dündar, dolar kurundaki dalgalanma üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..
FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri
Siyaset

FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri

Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmeyen FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay