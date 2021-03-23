Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek

Fransa, Yunanistan’ın kendi firkateyn programı teklifini kabul etmesi halinde Fransız Donanması’nda bulunan 2 adet firkateyni, ücretsiz olarak Yunan Donanması’na devretmeyi teklif etti.

Fransa tarafından Yunanistan’a yapılan teklifte, yeni gemiler 7-8 yıl içerisinde inşa edilinceye kadar ara çözüm olarak Cassard Sınıfı Hava Savunma Firkateyni "Jean Bart" ve Georges Leygues Sınıfı Denizaltı Savunma Harbi Firkateyni olan "Latouche-Tréville"i Yunan Donanması’na ücretsiz olarak verme teklifinde bulundu.

Her iki gemi de oldukça yaşlı ve Fransız Donanması’nın envanterinden çıkarılmaya hazırlanıyor. Jean Bart’ın bu sene içerisinde envanterden çıkması bekleniyordu ve sistemleri oldukça eski. Latouche-Tréville ise geçtiğimiz yıl maruz kaldığı fırtınada yüksek öneme sahip (SATCOM, ECM vs.) sistemlerini kaybetmişti.

Teklifi iletmek üzere Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Perşembe günü Atina’yı ziyaret edecek. Fransa’nın, Yunan Donanması’nın modernizasyonu için yaptığı teklifte 3 Fransız şirket yer alıyor. Bu şirketler; Naval Group, Thales ve MBDA.

Fransa’nın modernizasyon teklifindeki paket ise şu şekilde:

- Alman üretimi MEKO Sınıfı Firkateynlerin Modernizasyonu

- Ara Çözüm (Bugüne kadar bilinmiyordu ancak “Jean Bart” ve “Latouche-Tréville”nin ücretsiz olarak Yunan Donanması’na verileceği iddia ediliyor)

- 4 adet "Frégate de Défense et d’Intervention" (Orta Sınıf Fırkateyn/FDI) Sınıfı Firkateyn

Yunanistan Donanması’nın firkateyn modernizasyonu için teklif veren diğer firmalar ise şu şekilde:

Lockheed Martin (MMSC)

Naval Group (FDI)

TKMS (MEKO A200NG veya MEKO A300)

Babco (Type 31)

Navantia (F-110 ile iddiaya göre)

Fincantieri (FREMM)

DAMEN (SIGMA 11515)

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