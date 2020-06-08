  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04 ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:45:44 -
Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04 ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu ile anlaşma sağladı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'ün 11 numaralı formasıyla çekildiği fotoğrafına yer vererek mavi-beyazlı takımla anlaştığını duyurdu.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve sol kanatta görev alan 17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu, Hoffenheim'ın altyapısında yetişti. Bu sezon Hoffenheim'ın 19 yaş altı takımında 18 maça çıkan Kerim, 2 gol attı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da forma giydiği Schalke 04, 30. haftası geride kalan Bundesliga'da 38 puanla 10. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı