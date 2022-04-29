Kereviz sapı ve yaprağının faydaları nelerdir? Kereviz sapı suyu nasıl hazırlanır?

Faydaları saymakla bitmeyen kereviz doğru şekilde tüketilirse hastalıkların yok olmasını sağlar. Ayrıca güçlü bir iltihap gidericidir. Kolesterolü düşürmeye yarayan kereviz sapı aynı zamanda sindirim sistemini de rahatlatır.

Kereviz sapı suyu nasıl hazırlanır?

Kereviz sapı suyunu damak tadınıza göre farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. En güzel ve etkili yöntem tabii ki sadece kereviz saplarını sıkarak elde edeceğiniz yöntem olacaktır. Bunun için kereviz saplarını güzelce yıkayıp katı meyve sıkacağından geçirerek yaklaşık 1 su bardağı kadar kereviz sapı suyu elde etmeniz yeterli olacaktır.

Ancak bu şekilde yaptığınızda tadını sevmez ya da "O kadar çok kereviz sapı bulamam" derseniz onu farklı malzemelerle karıştırarak da değerlendirebilirsiniz. En çok sevilen ve uygulanan kereviz sapı suyu tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Yaklaşık 2-3 adet kerevizin sapı

1 tutam maydanoz

1 adet limonun suyu

3 su bardağı kadar içme suyu

Bu kereviz sapı suyunun nasıl yapıldığına gelince; tüm malzemeleri blendera alın ve çekin. Elde ettiğiniz sulu karışımın içindeki parçacıkları temiz bir tülbentten geçirerek ayırın ve ardından için.

Kereviz sapı suyu kürü nasıl uygulanır?

Kereviz sapı suyunu nasıl kolayca hazırlayabileceğinizi anlattık, peki bu kürü nasıl tüketmeliyiz? Kereviz sapı suyunu her sabah uyandıktan sonra aç karnına taze taze hazırlayıp içmeniz en etkili yöntem. Bu yöntemden fayda sağlayabilmek içinse en az 7 günlük ya da 21 günlük bir kür olarak kullanmanız gerekiyor.

Kim Kardashian, Miranda Kerr gibi dünyaca ünlü isimlerin kullandığını söylemesiyle birlikte son yıllarda çok daha popüler bir hale gelen kereviz sapı suyunu 7 ya da 21 günlük kür şeklinde uyguladığınızda ise vücudunuzda gözle görülür değişiklikler oluşmaya başlıyor. Öyle ki tüm bu etkileri sayesinde kereviz sapı suyu "doğal bir şifa" olarak anılıyor.

Kereviz sapı suyunun faydaları nelerdir?

Kereviz sapı suyunun içinde başta potasyum, A, B, C ve K vitaminleri olmak üzere birçok yararlı mineral, vitamin ve besin lifi bulunuyor. Bu sayede kereviz sapı suyu vücuda şöyle faydalar sağlıyor:

-Kilo vermenize yardımcı oluyor, hızlı ve sağlıklı zayıflamanın anahtarı olarak görülen içecekler arasında olduğu söyleniyor.

-Tatlı yeme isteğini baskıladığı biliniyor.

-Vücutta ödem attırıcı bir etki oluşturuyor. Şişkinliklerden kurtulmanıza yardımcı oluyor.

-Kereviz sapı suyunun en önemli ve güzel etkileri arasında ise karaciğeri temizlemesi yer alıyor.

- Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücudu yabancı maddelerden arındırıyor.

-Yine antioksidan etkileriyle kan dolaşımını ve damarları rahatlatıyor. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

-Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engelliyor, halihazırda var olan sivilcelerin ve sivilce izlerinin çok kısa sürede geçmesini sağlıyor.

-Tıpkı sivilce ve sivilce izleri gibi ciltte oluşan yara ve lekelerin de kısa sürede iyileşmesine yardımcı oluyor.

-Çok daha kaliteli bir uyku ve uyku düzenine sahip olmanızı sağlıyor, uykusuzluk problemi çekenlere iyi geliyor.

-Tüm bunların yanında kereviz sapı suyu vücuda bolca enerji veriyor, çok daha zinde hissetmenizi sağlıyor.

-Bağırsakların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekleyen kereviz sapı suyunun özellikle sık sık kabızlık sorunu yaşayanlara iyi geldiği de söyleniyor.

Kereviz çayının faydaları

Kereviz tohumundan elde edilen kereviz çayı, uyku sorununu gidermeye yardımcı olur. Dinlendirici ve sakinleştirici özelliği vardır. Cildi tazeler, gözenekleri sıkılaştırır. Tazeleyici bir özelliği de vardır. Zayıflama için rahatlıkla tercih edilebilir.

Kereviz çayı kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudu korur ve enfeksiyon oranlarını azaltır. Bu çayın belirli aralıklar ile düzenli olarak tüketilmesinde fayda vardır.

Kerevizin yaprakları faydaları

Kerevizin yaprakları antioksidandır, iyi bir A vitamini ve beta-karoten kaynağıdır. Sağlıklı mukoza, cildin korunması ve gece görüşü için A vitamini gereklidir. Ayrıca flavonoidler bakımından zengin kereviz gibi sebzelerin tüketimi akciğer ve ağız boşluğu kanserlerini korumaya yardımcı olur.

Kerevizde bulunan mineral ve vitaminler glisemik indekste düşüktür, yani kan şekerinizde yavaş ve sabit bir etkiye sahiptir. Glisemik indeks hangi besinlerin diyabetliler için daha uygun olduğunu gösteren, karbonhidratların kandaki glukoz düzeylerine olan etkisini ölçme sistemidir. Bu nedenle diyabet gelişimini önlemede faydalı bir sebzedir.