Kereviz salatası, yemeği nasıl yapılır?

Yoğurtlu Kereviz salatası tarifi

Yoğurtlu kereviz salatası tarifi malzemeler

2 orta boy soyulmuş ve rendelenmiş kereviz

4 yemek kaşığı mayonez

2 su bardağı yoğurt

Yarım demet dereotu

2 diş sarımsak(isteğe bağlı)

Tuz

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Yoğurtlu Kereviz salatası nasıl yapılır?

Rendelediğimiz kerevizin üzerine yoğurt ve mayonez karışımını döküyoruz. Dereotunu küçük küçük kıyıp onu da salataya ilave ediyoruz. Malzemelerin hepsini karıştırıyoruz. Son olarak tuzunu ve dövülmüş cevizi ilave ediyoruz. Afiyet olsun.

Köfteli kereviz yemeği nasıl yapılır? İşte kolay tarif...

Köfteli kereviz tarifi için malzemeler

1 kilo kereviz

2 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 adet domates

Köftesi için;

150 gr kıyma

1 adet küçük soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yapılışı

İlk önce bir tabağın içine köfte için soğanımızı rendeleyelim. İçine kıyma ve baharatlarımızı ekleyip yoğurup küçük küçük köfteler yapalım. Yemeği yapacağımız tencerede soğanımızı yemeklik doğrayıp yağını da ekleyip kavuralım. Üzerine domates ve salçamızı da ekleyelim. Ardından temizleyip küp küp doğradığımız kereviz ve patatesimizi de ekleyelim bir iki dakika kavuralım. Ardından suyunu ve tuzunu ekleyelim. Kaynayan suyun içine köftelerimizi teker teker atalım. Birkaç dakika sonra da yıkadığımız taze kereviz saplarını da üzerine serpip kapağını kapatıp pişirelim. Afiyet olsun.

Kereviz sapı çorbası tarifi

Malzemeler

2 adet kereviz sapı ve yaprakları

1 orta boy patates

1 orta boy havuç

1 çorba kasesi yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı et suyu

Tuz

Nasıl yapılır?

Kereviz sapı ve yaprakları iyice yıkadıktan sonra ince ince doğranır. Havuç ve patates rendelenir. Kereviz sapı ve yaprakları tereyağı ile kavrulur. Rendelenmiş patates ve havuç eklenir yaklaşık 5 dakika karıştırılarak kavrulur. Et suyu ve su eklenerek malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yoğurt, un ve yumurta iyice çırpılır. Çorbanın suyundan alınarak ılıştırılır ve çorbaya eklenir. Bir taşım kaynattıktan sonra tuzunu ve suyunu ayarlayıp sıcak olarak servis ediyoruz. Afiyet olsun.

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