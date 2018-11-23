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Kereviz nasıl temizlenir?

Kereviz satın alırken nelere dikkat ermek gerekir? Kereviz nasıl soyulur?

23 Kasım 2018 Cuma 23:23
Kereviz nasıl temizlenir?

Kereviz satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta saplarıdır. Sapları yeşil olan kerevizlerin satın alınması tavsiye edilmemektedir. Kereviz seçerken diplerinin fazla yeşil olmamasına ve diri olmasına dikkat edilerek, iyi bir seçim yapılmalıdır.

Kereviz seçiminde dikkat edilecek diğer nokta tohuma kaçmamış ürünlerin tercih edilmesidir. Bunun için yumuşak kereviz yerine sert kereviz tercihi yapılmalıdır.

Kereviz seçiminden sonra önemli olan diğer nokta ise kerevizin nasıl temizleneceğidir. Kerevizi temizlemek için öncelikle saplarının kesilmesiyle işe başlanmalıdır. Sapları gövdeye en yakın hizadan  olacak şekilde bıçak ile kesilmelidir. Saplar kesildikten sonrasında ise kerevizi iyice yıkanmalıdır. Ardından kerevizi yan yatırıp  kalın halkalar olacak şekide kesilmelidir. Böylece bıçak yardımıyla kerevizin etrafında bulunan kabukları daha rahat şekide soyulabilir.

 

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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