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Ekonomi Kerevitaş’tan istikrarlı büyüme
Ekonomi

Kerevitaş’tan istikrarlı büyüme

Kerevitaş, 2022 yılının 9 ayında konsolide cirosunu yüzde 169 artırarak 8.5 milyar TL’ye yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:35:00 -
Kerevitaş’tan istikrarlı büyüme

İhracatını da yüzde 136 artırarak 1.1 milyar TL’ye çıkardı. Şirket, Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 63 ciro payı elde etti. Portföyüne 20’yi aşkın yeni ülke ekleyerek ihracattaki konumunu daha da güçlendirdi. CEO Mert Altınkılınç, “Yenilikçi ürünlerimizle, inovasyon ve AR-GE’ye yaptığımız yatırımlarla tüketicinin beklentilerini eksiksiz olarak karşıladık. 2022’nin ilk 9 ayında ortaya koyduğumuz başarıyı, istikrarlı büyümeyi yılın son çeyreğinde de sürdürerek 2022’yi yeni rekorla kapatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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